الرئاسة الفلسطينية تطالب بوقف فورى للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة

وحملت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن "هذا التصعيد الخطير وهذا التوتر وهذه الدماء التى سالت من أبناء الشعب الفلسطينى".
وحذرت الرئاسة، "من استمرار هذه الممارسات الإجرامية"، وطالبت الإدارة الأمريكية "بالتدخل الفورى والسريع لوقف العدوان الإسرائيلى قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة".
وأشادت الرئاسة، "بصمود وصبر شعبنا فى كل أماكن تواجده، وخاصة فى القدس وفى قطاع غزة الذى يتعرض منذ عدة أيام إلى هجمة شرسة أدت إلى قتل الأطفال والنساء وهدم البيوت والأبراج السكنية، وهو الأمر الذى يجب أن يتوقف فورا، والذى لا يمكن السكوت عليه".
وطالبت الرئاسة بوقف فورى للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، "وسحب جميع المستوطنين والجنود الإسرائيليين من القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين".
كما دعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولى، وأطراف الرباعية الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية "إلى تحمل مسؤولياتها لوقف هذه الاعتداءات حفاظا على الأمن والسلم وفقا أحكام القانون الدولى".
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