ارتفاع عدد ضحايا تفجير مسجد فى أفغانستان إلى 12 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية إن إمام المسجد قُتِل إثر الانفجار، مشيرة إلى أنه تم وضع القنبلة بوسط متعلقات المصلين.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية.

وكانت التقارير الأولية قد أشارت إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل من جراء الانفجار.

ولم تعلن أية جماعة أو فرد مسؤوليتها عن الهجوم.

ووقع الانفجار خلال ثلاثة أيام من وقف إطلاق النار بين القوات الأفغانية وحركة طالبان.