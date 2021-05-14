التمويل الشخصي من ساب وشروطه ومميزاته وكيفيه الحصول عليه الكترونيا

التمويل الشخصي من ساب من اهم التمويلات التي اطلقها بنك ساب والذي اعلن عنه عبر صفحته الرسمية والشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، كما تم الإعلان حديثا عن عده قروض وتمويلات بالمملكة مثل التمويل عبر الأهلي موبايل والحصول عليه بكل سهوله دون الذهاب للفرع و تمويل شراء السيارات من الراجحي للسعوديين والمتقاعدين بكل سهوله، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بتوضيح التمويل بالتفصيل مع معرفه مميزاته وشروطه وكيفيه التقديم الكترونيا.

التمويل الشخصي من ساب

اعلن البنك عن التمويل وعن اهم مميزاته والذي مجاز ومعتبر ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها حيث أتاح البنك لعملاءه التمويل وذلك من اجل الزواج أو لتقضيه الإجازة العائلية أو شراء سياره جديده أو دفع المصاريف الدراسية للأبناء أو أي احتياجات ماليه اخرى يحتجها العميل لمواجهه ظروف الحياه اليومية، فقد أتاح البنك التمويل علي هيئه تمويل بالمرابحة أو تمويل ألتورق الذي نقوم بشرحه الآن.

مميزات تمويل ألتورق

اعلن البنك عن اهم المميزات الفريدة للتمويل والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية:

التمويل متوافق عليه من هيئه الرقابة الشرعية وأحكام الشريعة.

الموافقة الفورية والشريعة عند اكتمال جميع مستندات التمويل.

إعفاء من المديونية في حاله الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله.

التمويل يعطي بحد اقصي 1500000 ريال.

فترات سداد سهله ومريحه وتتناسب مع دخل العميل في الشهر وتصل مدتها إلي 5 سنوات.يمكن حصول العميل علي تمويل إضافي بعد تجاوز فتره سداده 20% من التمويل.

شروط التمويل من بنك ساب

كما اعلن البنك عن شروط ومستحقات التمويل التي يجب توافرها في العميل للحصول علي الموافقة السريعة والفورية للتمويل وهي كالاتي:

يجب أن يكون عمر العميل 21 عام فيما فوق ولا يزيد عمره عن 58 عام للحكومي و 60 عام للقطاع الخاص.

الحد الأدنى للمرتبات للسعوديين 4000 ريال وغير السعوديين 5000 ريال.

يجب أن لا تقل فتره العمل في الوظيفة عن شهر للسعوديين و 3 شهور لغير السعوديين.

كيفيه الحصول علي تمويل ساب

كما تم الإعلان عن طريقه وكيفيه تقديم طلب التمويل وذلك من خلال زياره اقرب فرع من فروع البنك أو التقديم الإلكتروني الذي اعلن عنه البنك وذلك في الخطوات الأتية: