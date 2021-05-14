الامن العام : تعاملنا بالقوة المناسبة مع اشخاص تجاوزوا القانون في اعتصام الشونة

دوت الخليج :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان القوة الامنية المتواجده في منطقة الشونه الجنوبية للحفاظ على الامن في منطقة الفعالية قد اضطرت لاستخدام القوة المناسبة مع عدد محدود من الاشخاص اثر دخلوهم لمزارع مواطنين في الشونه الجنوبية وتعدوا على الممتلكات فيها .

مهيبا بجميع المشاركين التزام اماكن التجمع والحفاظ على الامن والنظام والتعاون مع رجال الامن والدفاع المدني في المكان والمتواجدين للحفاظ هلى سلامتهم وامنهم