دوت الخليج :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان القوة الامنية المتواجده في منطقة الشونه الجنوبية للحفاظ على الامن في منطقة الفعالية قد اضطرت لاستخدام القوة المناسبة مع عدد محدود من الاشخاص اثر دخلوهم لمزارع مواطنين في الشونه الجنوبية وتعدوا على الممتلكات فيها .
مهيبا بجميع المشاركين التزام اماكن التجمع والحفاظ على الامن والنظام والتعاون مع رجال الامن والدفاع المدني في المكان والمتواجدين للحفاظ هلى سلامتهم وامنهم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الامن العام : تعاملنا بالقوة المناسبة مع اشخاص تجاوزوا القانون في اعتصام الشونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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