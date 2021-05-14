الرئيس اللبنانى يدين إطلاق إسرائيل النار على المتظاهرين قرب الحدود

جدة - نرمين السيد - أدان الرئيس اللبنانى ميشال عون، إطلاق القوات الإسرائيلية النيران على مجموعة من المتظاهرين اللبنانيين الذين تجمعوا بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين، فى وقفة احتجاجية على العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.





وقال الرئيس اللبنانى- فى بيان، مساء اليوم: إنه "يدين بشدة الجريمة التى ارتكبتها القوات الإسرائيلية بإطلاقها النار اليوم على مجموعة من الشباب الذين تظاهروا عند الحدود الجنوبية احتجاجا على العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد الشاب محمد طحان وإصابة آخر بجروح". وفى سياق متصل، طلب "عون" من وزير الخارجية شربل وهبه إبلاغ الأمم المتحدة بالاعتداء الإسرائيلى وما أسفر عنه؛ تمهيدا لاتخاذ الخطوات اللازمة نتيجة ذلك.

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