روسيا تعلن أمريكا والتشيك ضمن قائمة دول غير صديقة

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" بأن القائمة تم وضعها على الموقع الإلكترونى الرسمى الروسى للمعلومات القانونية "للموافقة على القائمة المرفقة بالدول التى ترتكب أعمالاً غير ودية تجاه روسية أو مواطنيها أو الكيانات القانونية الروسية".
ووفقاً لمرسوم الرئيس فلاديمير بوتين الصادر فى 23 أبريل الماضى، سيُسمح لجمهورية التشيك بتوظيف ما لا يزيد عن 19 مواطناً روسياً للعمل فى سفارتها، ولا يمكن للولايات المتحدة توظيف أى منهم، بحسب تقرير "تاس".
وفى الآونة الأخيرة، انخرطت الولايات المتحدة وروسيا فى عملية متبادلة لطرد دبلوماسيى بعضهما البعض بسبب العقوبات الأمريكية واتهامات القرصنة والتدخل فى الانتخابات الأمريكية. كما اتهمت جمهورية التشيك الكرملين بالوقوف وراء انفجار مستودع ذخيرة عام 2014.
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