تعرف على الشروط الجديدة لصرف إعانة البحث عن عمل والمبالغ والفئات المستحقة

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إعانة البحث عن عمل، اليوم الجمعة تم نشر أهم التفاصيل الجديدة المنظمة لإعانة البحث عن عمل في الجريدة الرسمية، الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء السعودي وذلك من أجل العمل على رفع الكفاءات المتعلقة بخدمات التأهيل والتدريب والتي يقدمها الصندوق لكل الباحثين عن عمل وزيادة كفاءتهم وجاهزياتهم من أجل دخول سوق العمل، كما بينا التنظيم المعمول به حاليا أنه كي يصبح مقدم الطلب مؤهلا من أجل الحصول على إعانة من الواجب أن تتوفر فيه العديد من الشروط وهي: إن يكون حامل للجنسية السعودية، أن يكون حاصل على إقامة دائمة بالمملكة، أن تكون له القدرة والجدية في البحث عن العمل، كما يبين التنظيم أهم المعايير المعمول بها في القدرة والجدية، كما أنه يجب أن يكون عمر المقدم أقل من عشرون سنة ولا يزيد عن أربعون سنة، وأن لا تكون لديه أي وظيفة سواء في المجال القطاع العام أو الخاص.
من بين اهم شروط التنظيم الجديد اعانة البحث عن العمل
كما ان التنظيم الجديد المنظم لإعانة البحث عن العمل يشمل أيضا عدم حصول المقدم على أي معاش تقاعدي، كما انه لا يصرف له أي مخصص وأي تعويض ضد التعطل عن العمل، وان لا يحوز أي معاش من الضمان الإجتماعي، وان لا يكون حاصل على أي سجل او نشاط تجاري، وان لا يكون متدربا او طالبا في أي طور من اطوار التدريب او التعليم، وان لا تزيد ثروته او دخله الشهري الخاص به عن الحد المحدد والمانع في الحصول على الإعانة المقدمة من اجل البحث عن عمل، وان لا يكون قد إستفاد من قبل على إعانه المخصص المالي المقدمة لصعوبة الحصول على العمل أو إعانة البحث عن عمل.
المبالغ التي تُصرف للمستفيدين لإعانة البحث عن عمل
أما بخصوص المبالغ المالية التي سوف تصرف للمستفيدين التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، أكد التنظيم الجديد المعمول به أن صرف المبلغ المخصص للإعانة يكون محدد بمدة خمسة عشرة شهرا بحسب ما يلي:
- ألفين ريال سعودي(2000 ريال) المبلغ لمدة أربعة أشهر وتبدأ عملية احتسابها من تاريخ بداية تسليم الإعانة المالية.
- ألف وخمسة مئة ريال سعودي (1500 ريال) شهريا لمدة أربعة أشهر، وتبدأ عملية احتسابها من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليه في الفقرة واحد من هذه المادة.
- ألف ريال سعودي (1000 ريال) شهريا لمدة أربعة أشهر، تبدأ عملية احتسابها من تاريخ المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.
- سبعمئة وخمسون ريال سعودي (750 ريال) شهرياً لمدة ثلاثة أشهر تبدأ عملية احتسابها من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة المقدمة في اطار اعانة البحث عن العمل.
الوسوم
إعانة البحث عن عمل، اليوم الجمعة تم نشر أهم التفاصيل الجديدة المنظمة لإعانة البحث عن عمل في الجريدة الرسمية، الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء السعودي وذلك من أجل العمل على رفع الكفاءات المتعلقة بخدمات التأهيل والتدريب والتي يقدمها الصندوق لكل الباحثين عن عمل وزيادة كفاءتهم وجاهزياتهم من أجل دخول سوق العمل، كما بينا التنظيم المعمول به حاليا أنه كي يصبح مقدم الطلب مؤهلا من أجل الحصول على إعانة من الواجب أن تتوفر فيه العديد من الشروط وهي: إن يكون حامل للجنسية السعودية، أن يكون حاصل على إقامة دائمة بالمملكة، أن تكون له القدرة والجدية في البحث عن العمل، كما يبين التنظيم أهم المعايير المعمول بها في القدرة والجدية، كما أنه يجب أن يكون عمر المقدم أقل من عشرون سنة ولا يزيد عن أربعون سنة، وأن لا تكون لديه أي وظيفة سواء في المجال القطاع العام أو الخاص.
من بين اهم شروط التنظيم الجديد اعانة البحث عن العمل
كما ان التنظيم الجديد المنظم لإعانة البحث عن العمل يشمل أيضا عدم حصول المقدم على أي معاش تقاعدي، كما انه لا يصرف له أي مخصص وأي تعويض ضد التعطل عن العمل، وان لا يحوز أي معاش من الضمان الإجتماعي، وان لا يكون حاصل على أي سجل او نشاط تجاري، وان لا يكون متدربا او طالبا في أي طور من اطوار التدريب او التعليم، وان لا تزيد ثروته او دخله الشهري الخاص به عن الحد المحدد والمانع في الحصول على الإعانة المقدمة من اجل البحث عن عمل، وان لا يكون قد إستفاد من قبل على إعانه المخصص المالي المقدمة لصعوبة الحصول على العمل أو إعانة البحث عن عمل.
المبالغ التي تُصرف للمستفيدين لإعانة البحث عن عمل
أما بخصوص المبالغ المالية التي سوف تصرف للمستفيدين التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، أكد التنظيم الجديد المعمول به أن صرف المبلغ المخصص للإعانة يكون محدد بمدة خمسة عشرة شهرا بحسب ما يلي:
- ألفين ريال سعودي(2000 ريال) المبلغ لمدة أربعة أشهر وتبدأ عملية احتسابها من تاريخ بداية تسليم الإعانة المالية.
- ألف وخمسة مئة ريال سعودي (1500 ريال) شهريا لمدة أربعة أشهر، وتبدأ عملية احتسابها من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليه في الفقرة واحد من هذه المادة.
- ألف ريال سعودي (1000 ريال) شهريا لمدة أربعة أشهر، تبدأ عملية احتسابها من تاريخ المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.
- سبعمئة وخمسون ريال سعودي (750 ريال) شهرياً لمدة ثلاثة أشهر تبدأ عملية احتسابها من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة المقدمة في اطار اعانة البحث عن العمل.
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