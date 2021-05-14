تعرف على الشروط الجديدة لصرف إعانة البحث عن عمل والمبالغ والفئات المستحقة

إعانة البحث عن عمل، اليوم الجمعة تم نشر أهم التفاصيل الجديدة المنظمة لإعانة البحث عن عمل في الجريدة الرسمية، الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء السعودي وذلك من أجل العمل على رفع الكفاءات المتعلقة بخدمات التأهيل والتدريب والتي يقدمها الصندوق لكل الباحثين عن عمل وزيادة كفاءتهم وجاهزياتهم من أجل دخول سوق العمل، كما بينا التنظيم المعمول به حاليا أنه كي يصبح مقدم الطلب مؤهلا من أجل الحصول على إعانة من الواجب أن تتوفر فيه العديد من الشروط وهي: إن يكون حامل للجنسية السعودية، أن يكون حاصل على إقامة دائمة بالمملكة، أن تكون له القدرة والجدية في البحث عن العمل، كما يبين التنظيم أهم المعايير المعمول بها في القدرة والجدية، كما أنه يجب أن يكون عمر المقدم أقل من عشرون سنة ولا يزيد عن أربعون سنة، وأن لا تكون لديه أي وظيفة سواء في المجال القطاع العام أو الخاص.

من بين اهم شروط التنظيم الجديد اعانة البحث عن العمل

كما ان التنظيم الجديد المنظم لإعانة البحث عن العمل يشمل أيضا عدم حصول المقدم على أي معاش تقاعدي، كما انه لا يصرف له أي مخصص وأي تعويض ضد التعطل عن العمل، وان لا يحوز أي معاش من الضمان الإجتماعي، وان لا يكون حاصل على أي سجل او نشاط تجاري، وان لا يكون متدربا او طالبا في أي طور من اطوار التدريب او التعليم، وان لا تزيد ثروته او دخله الشهري الخاص به عن الحد المحدد والمانع في الحصول على الإعانة المقدمة من اجل البحث عن عمل، وان لا يكون قد إستفاد من قبل على إعانه المخصص المالي المقدمة لصعوبة الحصول على العمل أو إعانة البحث عن عمل.

المبالغ التي تُصرف للمستفيدين لإعانة البحث عن عمل

أما بخصوص المبالغ المالية التي سوف تصرف للمستفيدين التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، أكد التنظيم الجديد المعمول به أن صرف المبلغ المخصص للإعانة يكون محدد بمدة خمسة عشرة شهرا بحسب ما يلي: