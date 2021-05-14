موعد مباراة الاتحاد وضمك اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي

يستضيف ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية مباراة الاتحاد ضد ضمك اليوم السبت الموافق 15 مايو 2021 في الجولة السابعة والعشرين من مباريات الدوري السعودي، حيث يأمل فريق الاتحاد في تحقيق فوز يعود به لمسار الانتصارات من جديد في دوري الأمير محمد بن سلمان، بتكرار انتصاره ضد ضمك كما كان الحال في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية عشر، وانتهت بفوز الاتحاد بهدف دون رد سجله عبد الرحمن العبود، ولكن مهمة رفاق المولد لن تكون سهلة ضد ضمك السعي للخروج من المباراة بأفضل النتائج الإيجابية في ظل موقفه المتعثر في الدوري السعودي هذا الموسم، وسينطلق موعد مباراة الاتحاد وضمك اليوم في التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

اتحاد جدة يلاقي ضمك في مباراة قوية يأمل في تحقيق الفوز، والعودة لمسار الانتصارات من جديد بعد التعادل في آخرمبارياته الرسمية التي التقى فيها مع فريق الباطن على ملعبه مكتفيا بتحقيق تعادل سلبي أفقده نقطتين هامتين في ظل منافسته على صدارة ترتيب الدوري السعودي مع كلا من الهلال والشباب، بعد أن كان حقق فوز هام في الجولة قبل الماضية ضد الهلال في ديربي الرياض بهدفين دون رد سجلهما كلا من عبد المحسن فلاته، وسعود عبد الرحمن، واستعد الاتحاد لملاقاة ضمك بمبارتين وديتين التقى فيهما مع الوحدة وديا، وتعادل بهدفين لكل فريق سجلهما بريوفيتش للاتحاد، بينما سجل كلا من بتراتوس، وآل حجي هدفي الوحدة، ثم التقى اتحاد جدة في آخر مبارياته مع فريق الرائد وتعادل بهدف لكل فريق سجله عبد العزيز البيشي للاتحاد بينما سجل عبد الرحمن الغامدي هدف الرائد.

فريق ضمك يأمل في تحقيق الفوز ضد الاتحاد للعودة لمسار الانتصارت من جديد بعد تعادله في الجولة الماضية ضد فريق الفتح بهدف لكل فريق سجله سفيان بن دبكة أولا للفتح، قبل أن يتعادل زيلايا لضمك من ركلة جزاء ليفقد الفريق نقطتين هامتين، بعد أن كان حقق انتصار ثمين في الجولة قبل الماضية ضد فريق النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليواصل محاولة الهروب من منطقة الخطر في جدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري السعودي

9:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، البحرين، فلسطين، قطر، والكويت.

10:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

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موعد مباراة الاتحاد وضمك اليوم