الدفاع المدني يقدم خدمات الاسعاف في موقع الفعالية في منطقة الشونة

دوت الخليج := قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، ان كوادر الدفاع المدني قدمت خدمات الاسعاف وتوزيع المياه في موقع الفعالية الاحتجاجية لنصرة الشعب الفلسطيني في منطقة الشونة الجنوبية/ الكرامة، من خلال عدد كبير من سيارات الاسعاف وكوادر الدفاع المدني، واسعف العديد من الحالات المرضية بسبب ارتفاع الحرارة.

واضاف، ان كوادر الشرطة والدرك يتواجدون في موقع الفعالية لحفظ الامن والنظام وتقديم الخدمات الامنية والانسانية في المكان.

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