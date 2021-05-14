الإمارات تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لضبط النفس ووقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - أعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى، عن قلق دولة الإمارات العربية المتحدة البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف فى إسرائيل وفلسطين، وتقدمها بخالص التعازى فى جميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال بن زايد - فى بيان صدر مساء اليوم - إن دولة الإمارات تضم صوتها إلى الآخرين فى الدعوة إلى الوقف الفورى للعنف والأعمال العدائية، وتدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار وبدء حوار سياسى.

وأكد بن زايد، أن الأحداث الأليمة التى شهدناها الأسبوع الماضى هى تذكير هام بضرورة البدء فى الحوار السلمى والمصالحة.

وأضاف "تقتضى القيادة الحقيقية فى هذا الوقت من الأزمة التوقف عن جميع الأعمال والممارسات الاستفزازية والانتقامية التى من شأنها زيادة التوتر والاحتقان بين الجانبين، والعمل على تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوترات".

واختتم البيان بالتأكيد على استعداد دولة الإمارات التام لدعم جميع الجهود التى تهدف إلى تحقيق هذه الغاية.