تونس تدعو للوقف الفورى للعدوان على الشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - علقت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، على أحداث القدس إثر المواجهات التى اندلعت داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه من قبل الشرطة الإسرائيلية، ما أسفر عن وقوع عشرات المصابين.





وجاء فى بيان نشرته الرئاسة التونسية، عبر حسابها بموقع فيسبوك "ترسيخا لموقفها التاريخى الثابت إزاء القضية الفلسطينية، وإيمانها بالحق الفلسطينى فى الأرض العربية الفلسطينية والعيش عليها بسلام، تتابع تونس تواصل الاعتداءات السافرة على فلسطين شعبا وأرضا وحقوقا والممارسات الاستفزازية والقمعية لقوات الاحتلال وانتهاكها حرمة الأماكن المقدسة وتنفيذ مخططات تغيير الوضع التاريخى والقانونى والديمغرافى للقدس الشريف والاعتداءات الغاشمة التى أسفرت عن سقوط ضحايا أبرياء فى تحدّ سافر للقرارات الأممية والقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى".

وتابع: "وبتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تبذل تونس، العضو العربى غير الدائم بمجلس الأمن، قصارى الجهد من أجل تحميل المجلس مسؤوليته فى حفظ السلم والأمن الدوليين، للتدخل الناجع والسريع واتخاذ موقف واضح لا لبس فيه يدعو إلى الوقف الفورى للعدوان الصارخ على الشعب الفلسطينى، ويضع حدا للتصعيد ولسقوط المزيد من الضحايا المدنيين".

وأضاف: "وتم فى هذا الشأن، بدعوة من تونس وبالتنسيق مع الجانب الفلسطينى ورئاسة مجلس الأمن وعدد من الدول الأعضاء، عقد جلستين طارئتين للمجلس، والدعوة إلى جلسة ثالثة علنية. وانطلاقا من القناعة الراسخة لديها بعدالة القضية الفلسطينية ومركزيتها والتزاما بوقوفها مع الحق المشروع للشعب الفلسطينى ودعم القضية متجاوزة الأساليب التى لم تؤدِ إلا لمزيد تعقيد الأوضاع، تواصل تونس، بنفس العزم، تحمّل مسؤولياتها كاملة كعضو غير دائم فى مجلس الأمن وهى تقوم لغرض ذلك، بتحركات واسعة واتصالات مكثفة على أعلى مستوى مع باقى الدول الأعضاء فى المجلس ومع دول شقيقة وصديقة أخرى مؤثّرة من أجل تحرك دولى واسع".

واختتمت الرئاسة التونسية بيانها بالقول: "وتبقى تونس دوما منتصرة للشعب الفلسطينى ولحقوقه التى لن تسقط بالتقادم ولا يمكن أن تكون موضوع مساومة أو تنازل".