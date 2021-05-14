البيت الأبيض: نراقب عن كثب التطورات الجارية في غزة وإسرائيل

أكدت الولايات المتحدة أنها تراقب عن كثب التطورات الجارية في غزة وإسرائيل، مشدّدة أنها ‏ستظل منخرطة في الكثير من المحادثات التي قد تساعد في حلّ الموقف.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي، في المؤتمر الصحفي اليومي، أنه منذ اليوم الأول للأحداث ‏وإدارة الرئيس بايدن تعمل على خفض التصعيد؛ للوصول نحو سلام دائم وهذا هو محور كل ‏محادثة تجريها الإدارة. ‏

وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية أجرت العديد من المحادثات مع العديد من قادة ومسؤولي ‏المنطقة من فلسطينيين وإسرائيليين ومصريين؛ لمحاولة تغيير الوضع الجاري.