البيت الأبيض: نراقب عن كثب التطورات الجارية في غزة وإسرائيل

أكدت الولايات المتحدة أنها تراقب عن كثب التطورات الجارية في غزة وإسرائيل، مشدّدة أنها ستظل منخرطة في الكثير من المحادثات التي قد تساعد في حلّ الموقف.
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي، في المؤتمر الصحفي اليومي، أنه منذ اليوم الأول للأحداث وإدارة الرئيس بايدن تعمل على خفض التصعيد؛ للوصول نحو سلام دائم وهذا هو محور كل محادثة تجريها الإدارة.
وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية أجرت العديد من المحادثات مع العديد من قادة ومسؤولي المنطقة من فلسطينيين وإسرائيليين ومصريين؛ لمحاولة تغيير الوضع الجاري.
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