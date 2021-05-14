المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها جراء تصاعد العنف فى غزة وإسرائيل

جدة - نرمين السيد - وغردت أورسولا على حسابها الرسمى على "تويتر"، اليوم الجمعة، "قلقة للغاية من الوضع فى إسرائيل وقطاع غزة"، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك". وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "يجب حماية المدنيين فى كلا الطرفين يجب أن ينتهى العنف الآن".

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