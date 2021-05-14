رئيس وزراء فلسطين يطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف عدوان إسرائيل

جدة - نرمين السيد - طالب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس فورا، معربا عن إدانته الشديدة للمجازر المروعة التى ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة.





وأدان أشتية- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- عمليات القتل الدموية التى تقترفها قوات الاحتلال فى الضفة الغربية بعضهم قضى برصاص المستوطنين المدعومين من قبل تلك القوات، وكذلك الاعتداءات العنصرية التى يقوم بها المستوطنون المدعومون من قوات الاحتلال والتى كشفت حجم التواطؤ بين قوات الاحتلال والمتطرفين الذين باتوا ذراعا للإرهاب. وأكد حق شعب الفلسطينى المشروع بالنضال دفاعا عن أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية التى تتعرض للانتهاكات ومحاولات السيطرة عليها لتهويدها، داعيا الرباعية الدولية إلى فتح مسار سياسى جدى يفضى لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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