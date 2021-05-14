الدفاع المدنى الأردنى يخمد حريقا فى خطوط نفط بالعقبة

جدة - نرمين السيد - قال الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام الأردنى، إن جهودا كبيرة بذلتها كوادر الإطفاء فى مديرية دفاع مدنى العقبة مكنتها من إخماد حريق شب اليوم فى أربعة خطوط ناقلة للنفط التابعة لمصفاة البترول فى محافظة العقبة، ومنعت انتشاره ووصوله إلى خزانات النفط.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أضاف أنه كان للاستجابة السريعة لكوادر الدفاع المدنى ووصولهم بوقت قياسى للمكان، الدور الكبير فى السيطرة على الحريق ومنع انتشاره، هذا ولم ينتج عن الحريق أية إصابات بالأرواح، وقد تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق. من جانبه أكد مدير دفاع مدنى العقبة المقدم عمران ملكاوى أنه لا توجد أية إصابات بشرية بالحريق باستثناء أحد أفراد الدفاع المدنى بسبب استنشاق الغاز وحالته جيدة. وقال رئيس مجلس المفوضين فى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، إن الحريق وبحسب الفحص المبدئى الأولى نتج عن انصهار فى الأنابيب التى تغذى الصهاريج التى تنقل الغاز إلى أنحاء المملكة ومصفاة البترول الرئيسية، لافتا إلى أنه تم تشكيل فريق من لجنة السلامة العامة لتقييم الوضع والوصول الى السبب الحقيقى.

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