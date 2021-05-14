سى إن إن: تفاؤل أمريكى بمفاوضات مصر لوقف إطلاق النار فى فلسطين

وقال مسئولون الذين تحدثوا للشبكة، إن البيت الأبيض يتابع مفاوضات مصر لوقف إطلاق النار فى فلسطين، خاصة بعد أن أعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن عن اعتقاده أن الأزمة لن تطول بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.
ووفقا للتقرير، أكد مسئولون أمريكيين كبار أنه مع استمرار إطلاق الصواريخ من الأراضى الفلسطينية على إسرائيل، وقصف إسرائيل لغزة بضربات جوية، فإن هناك تفاؤل حذر فى المحادثات التى أجراها المسؤولون الأمريكيون مع حلفاء فى المنطقة، بما فى ذلك مصر، الذين تربطهم علاقات مع الفصائل الفلسطينية، ويمكن أن يساعدوا فى إبرام اتفاق لإنهاء القصف.
وصرح مسؤولون، إن تشجيع هذه الجهود ومراقبتها هو أحد الأهداف الرئيسية الحالية للبيت الأبيض وسط الأزمة.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكى : "ما هو هدفنا على المدى القصير هو أن مصر وتونس ودول أخرى مهمة فى المنطقة يمكن أن تلعب بالتأكيد دورًا فى إبلاغ حماس وقادة حماس بأسباب وقف التصعيد، وكيف يمكن أن يكون ذلك مفيدًا"، وأضافت: "أنه دور لعبوه تاريخيا فى لحظات من الزمن".
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