 القضاء البريطاني يحاكم 29 رجلا بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر

اتهمت الشرطة البريطانية 29 رجلا بالاستغلال الجنسي واغتصاب فتاة قاصر، وحدثت غالبية الجرائم المزعومة في كالديرديل، وبعضها في منطقة برادفورد.

واتهم الرجال بعد التحقيق بارتكاب جرائم جنسية متنوعة وكان من بين هذه الاتهامات الاستغلال الجنسي لفتاة قاصر تبلغ من العمر 13 عاما، على مدى سبع سنوات متواصلة في غرب يوركشاير.

وأوضحت التحقيقات التي قامت بها الشرطة البريطانية أن هذه الجرائم وقعت في الفترة الممتدة بين 2003 و2010 أي عندما تراوح عمر الفتاة بين 13 و20 عام، بالإضافة إلى أن أعمار الرجال المتهمين تتراوح بين 35 و 65 عاما.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الرجال سيمثلون أمام محكمة برادفورد الابتدائية يومي 7 و9 يوليو المقبل.

ومن جهة أخرى تم الإفراج عن ثمانية مشتبه بهم جرى اعتقالهم خلال فترة التحقيق، لكن دون أن توجه أي تهم إليهم.