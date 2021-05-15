جدول الدوري المصري 2020/2021

يعتبر الدوري المصري لكرة القدم هو أهم بطولة مصرية تقع عليها الأنظار سنويا، حيث يقوم الإتحاد المصري لكرة القدم بالإشراف عليه، فمن أسباب أهميته أنه يؤهل سنويا حامل لقبه والوصيف لدوري أبطال إفريقيا وهي البطولة القارية الأهم، ومن خلاله تقع الأنظار على المتميزيين من لاعبيه لفرص الإحتراف بالخارج.

الدوري المصري الممتاز

يتصدر النادي الأهلي دائما نتائج الدوري المصري الممتاز حيث حصل وحده على اللقب 42 مرة، ويليه في الترتيب نادي الزمالك، حيث حصل 12 مرة عليه، ثم نادي الإسماعيلي الذي حصل على ثلاث ألقاب، ويليه الترسانة، والمقاولون العرب، وغزل المحلة، والنادي الأوليمبي، حيث فازوا باللقب مرة واحدة، كل هذا بالنسبة للدرجة الأولى وهي الأكثر أهمية، أما بالنسبة لأقل ثلاث أندية تحصيلا لنقاط في الدرجة نفسها، فيهبطا مباشرة للدرجة الثانية منه، وهذه قوانين متفق عليها في لوائح البطولة منذ بدايته عام 1948-1949.

جدول الدوري 2020/2021

يعد الإعلامي محمود بدر الدين هو صاحب فكرة إنشاء الدوري المصري، حيث تم تنفيذها عام 1948 لدورتها الأولى، ومنذ ذلك اليوم وحتى وقتنا هذا فإن محبي كرة القدم يجدون وجبة دسمة من المباريات المستمرة طوال العام خصيصا في هذه البطولة، فإنها وبلا منازع البطولة الأكثر من حيث عدد المباريات، وإليكم فيما يلي جدول بمباريات هذا الشهر من البطولة في دورتها الحالية:

هدافي الدوري المصري

يتشارك اللاعبين التاليين في تصدر هدافي البطولة حتى الآن بمجموع عشرة أهداف لكل منهم، وهم:

أحمد سمير (طلائع الجيش)

أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا)

أشرف بن شرقي (الزمالك)

عمر كمال (المصري)

ترتيب الفرق المشاركة

ويتصدر نادي الزمالك ترتيب الأندية المشاركة ب 45 نقطة، ويليه الأهلي ب 41 نقطة، وفي المركز الثالث والرابع نجد ناديا المصري و بيراميدز ب 34 نقطة، ويأتي في المركز الخامس نادي سموحة ب 31 نقطة، وكذلك غزل المحلة، ويأتي الإنتاج الحربي في المركز الأخير ب 13 نقطة، ولا تزال المباريات والأرقام في تغير مستمر حتى انتهاء الدورة الحالية.