قروض بنك التنمية الاجتماعية | الشروط الجديدة وخطوات التقديم

قروض بنك التنمية الاجتماعية، يقدم بنك التنمية الاجتماعية عدد من القروض التي تهم الكثير من السعوديين وهي فرص تميل خاصة بالسعوديين الذين يبحثون عن قروض ميسرة في الدفع وبدون هامش ربح، ويتمكن المستفيد من الحصول على التمويل بصورة إلكترونية من خلال موقع البنك الذي يقدم العديد من الخيارات بصورة سريعة وسهلة.

قروض بنك التنمية الاجتماعية

تتنوع قروض بنك التنمية الاجتماعية الخاصة بالأسرة والشباب والباحثين عن العمل الحر، والخاصة بالسكن وغيرها ومن هذه القروض:

قرض الأسرة: من أنواع التمويل الهامة التي تقدم إلى الأسرة لمساعدتها في قضاء الحاجات الملحة مثل بداية الدراسة أو مصاريف الجامعة أو غيرها من الأزمات التي تؤثر على الحالة المالية.

قرض الزواج: من القروض الخاصة بالشباب لتحمل تكاليف الزواج الكثيرة والتي تهدف إلى تكوين أسرة مع عدم تحمل أعباء مالية كبيرة في بداية الحياة. لذلك يقدم قرض الزواج لمن يقل دخلهم عن 12500 ريال سعودي.

قرض ترميم المسكن: من القروض الهامة لكل أسرة أن تقيم في مسكن مناسب غير مهدد بالسقوط ولذلك يقدم قرض الترميم لمساعدة الأسرة في السكن في مكان مناسب.

قرض آهل: يقدم لمن حصل على واحد من القروض السابقة ولكنه قد مضى عليه عام منذ انتهاء القرض الأول يمكنه التقدم على قرض آهل.

قرض كنف: من القروض ذات الأثر الاجتماعي الهام لأنه تم إطلاقه ليكون معاونة للفئات الأكثر احتياجا من أحاب الحالات الخاصة مثل الأرامل والمطلقات ومنحهم تمويلاً لمساعدتهن على تحمل الأعباء التي تواجههم في الحياة.

قرض نفاذ لتمويل الشباب العاطلين عن العمل لبدء مشروع جديد وتشجيع الشباب على المشروعات والاستثمارات.

شروط قروض بنك التنمية الاجتماعية الجديدة

من الشروط العامة للحصول على القروض الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية أنه تمويل خاص بالسعوديين فقط ولكل نوع شروط خاصة به يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع البنك على الإنترنت.

وكان بنك التسليف قد قام بتحديث للشروط العامة لقروض بنك التنمية الاجتماعية حيث زاد الحد الأدنى لراتب الشخص المتقدم بطلب الحصول على قرض من 10 ألاف ريال إلى 12,5 ألف ريال، حيث يشمل هذا التحديث القروض التالية فقط وهي قرض الزواج والأسرة والترميم، وحدد الحد الأقصى للتمويل وهو 60 ألف ريال.