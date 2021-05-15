شروط قرض الزواج بنك التسليف 1442 والأوراق المطلوبة

شروط قرض الزواج بنك التسليفيبحث عنها الكثير من الشباب السعودي المتزوج والمقبل على الزواج، حيث يمكنك الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك وفق مجموعة من القواعد والشروط التي وضعها البنك لمساعدة الشباب في استكمال نصف دينهم مع التخفيف من الأعباء المالية التي تصاحب الزواج في السعودية، ويقدم بنك التسليف التمويل الاجتماعي لعدد من الحالات منها تمويل الأسرة وترميم المنزل وغيرها سوف نتعرف على شروط التقديم على قرض الزواج وطريقة التقديم.شروط قرض الزواج بنك التسليف
يتم التقديم للحصول على قرض الزواج من بنك التسليف وفق مجموعة من الشروط الهامة التي وضعها البنك لضمان وصول القرض إلى مستحقيه وخاصة من محدودي الدخل ومن شروط قرض الزواج بنك التسليف ما يلي:-
- يتم التقديم على قرض الزواج للسعوديين فقط للزوج والزوجة
- يتم الموافقة في حالة الزوجة من إحدى دول الخليج.
- يتقدم على التمويل من لا يقل راتبه عن 10 ألاف ريال سعودي، وقد تم رفع هذا المبلغ إلى 12,500 ريال.
- لا يتقدم على طلب التمويل إلا من كان هذا زواجه الأول ويستثنى من ذلك من ماتت زوجته أو طلقها قبل الدخول.
- التقدم من كلا الزوجين يتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والأربعين فقط.
- يتم تصديق عقود الزواج من الأحوال الشخصية بالمملكة لا يكون قد مر على العقد أكثر من عامين.
يتم التقديم على قرض الزواج من خلال موقع البنك بطريقة إلكترونية ويمكن التقديم من خلال اتباع هذه الخطوات:-
- الدخول على موقع بنك التسليف على الإنترنت.
- اختيار كملة منتجاتنا من الصفحة الرئيسية والضغط عليها.
- من القائمة يتم اختيار تمويل الأفراد ومنها التمويل الاجتماعي.
- الانتقال إلى أنواع التمويل الاجتماعي واختيار تمويل الزواج.
- يحتاج الدخول على الخدمة التسجيل على الموقع للانتهاء من عملية التقديم ورفع الملفات.
لكي يتمكن الشخص المتقدم للحصول على قرض الزواج، فإن بنك التسليف حدد مجموعة من الأوراق والمستندات يجب إرفاقها مع الطلب، ومن هذه الأوراق ما يلي:-
- صورة من الهوية لصاحب الطلب والكفيل (الضامن).
- نموذج تسلي البريد وموقع من صاحب الطلب وموظف البريد.
- صورة من عقد الزواج.
- في حالة الزواج الثاني يجب تقديم صورة من شهادة وفاة الزوجة الأولى.
- تصريح بيانات ساري من وزارة الداخلية.
- صورة من سجل الأسرة مضاف به الزوجة.
- رقم الآيبان مختوم من البنك.
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شروط قرض الزواج بنك التسليفيبحث عنها الكثير من الشباب السعودي المتزوج والمقبل على الزواج، حيث يمكنك الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك وفق مجموعة من القواعد والشروط التي وضعها البنك لمساعدة الشباب في استكمال نصف دينهم مع التخفيف من الأعباء المالية التي تصاحب الزواج في السعودية، ويقدم بنك التسليف التمويل الاجتماعي لعدد من الحالات منها تمويل الأسرة وترميم المنزل وغيرها سوف نتعرف على شروط التقديم على قرض الزواج وطريقة التقديم.شروط قرض الزواج بنك التسليف
يتم التقديم للحصول على قرض الزواج من بنك التسليف وفق مجموعة من الشروط الهامة التي وضعها البنك لضمان وصول القرض إلى مستحقيه وخاصة من محدودي الدخل ومن شروط قرض الزواج بنك التسليف ما يلي:-
- يتم التقديم على قرض الزواج للسعوديين فقط للزوج والزوجة
- يتم الموافقة في حالة الزوجة من إحدى دول الخليج.
- يتقدم على التمويل من لا يقل راتبه عن 10 ألاف ريال سعودي، وقد تم رفع هذا المبلغ إلى 12,500 ريال.
- لا يتقدم على طلب التمويل إلا من كان هذا زواجه الأول ويستثنى من ذلك من ماتت زوجته أو طلقها قبل الدخول.
- التقدم من كلا الزوجين يتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والأربعين فقط.
- يتم تصديق عقود الزواج من الأحوال الشخصية بالمملكة لا يكون قد مر على العقد أكثر من عامين.
يتم التقديم على قرض الزواج من خلال موقع البنك بطريقة إلكترونية ويمكن التقديم من خلال اتباع هذه الخطوات:-
- الدخول على موقع بنك التسليف على الإنترنت.
- اختيار كملة منتجاتنا من الصفحة الرئيسية والضغط عليها.
- من القائمة يتم اختيار تمويل الأفراد ومنها التمويل الاجتماعي.
- الانتقال إلى أنواع التمويل الاجتماعي واختيار تمويل الزواج.
- يحتاج الدخول على الخدمة التسجيل على الموقع للانتهاء من عملية التقديم ورفع الملفات.
لكي يتمكن الشخص المتقدم للحصول على قرض الزواج، فإن بنك التسليف حدد مجموعة من الأوراق والمستندات يجب إرفاقها مع الطلب، ومن هذه الأوراق ما يلي:-
- صورة من الهوية لصاحب الطلب والكفيل (الضامن).
- نموذج تسلي البريد وموقع من صاحب الطلب وموظف البريد.
- صورة من عقد الزواج.
- في حالة الزواج الثاني يجب تقديم صورة من شهادة وفاة الزوجة الأولى.
- تصريح بيانات ساري من وزارة الداخلية.
- صورة من سجل الأسرة مضاف به الزوجة.
- رقم الآيبان مختوم من البنك.
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