قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية بدون فائدة حتي 60 ألف ريال سعودي

قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية ، يقدم بنك التنمية الاجتماعية والذي كان كان يسمى سابقاً البنك السعودي للتسليف والادخار، مجموعة من منتجات التمويل الاجتماعي والتي تستهدف المواطنون ذوي الدخل المنخفض لتقديم المعونة والمساعدة لهم في الحصول علي السيولة النقدية التي يحتاجونها لمواجهة التزاماتهم ومسئولياتهم الفردية أو الأسرية، يعد تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية أحد الحلول التمويلية المقدمة للرجال والنساء العاملين والمتقاعدين لمساعدتهم في تحمل أعباء المعيشة وبشروط ميسرة وإجراءات بنكية بسيطة.

قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم قرض الأسرة بدون فائدة من بنك التنمية الاجتماعية تمويل يصل الي 60,000 ريال سعودي وبرسوم خدمة مجانية لجميع المواطنون والمواطنات محدودي الدخل التي تنطبق عليهم شروط تمويل الأسرة لمنحهم النقد الذي يحتاجونه لتحمل تكلفة الحياة والنفاقات والالتزامات.

شروط الحصول علي تمويل الأسرة بدون فائدة

أن يكون عمر مقدم الطلب أقل من 70 عاماً وللكفيل 55 عاماً.

أن لا يزيد الدخل الشهري للعميل عن 12,500 ريال سعودي.

أن لا يتعدي نصيب الفرد من دخل الأسرة 3000 ريال ويتم إحتسابه بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة علي عدد أفرادها.

يحتسب الأبن أو الأبنة الذي لم يتجاوز 24 عاماً ضمن أفراد الأسرة ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً.

يمكن للمرأة التقدم بطلب تمويل الأسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول طفلأ أو أكثر.

الوثائق المطلوبة للحصول علي قرض الأسرة

بعد إستيفاء الشروط السابقة يجب علي مقدم الطلب للرجال أو النساء الموظفين والمتقاعدين، يتم استيفاء المستندات المطلوبة لقرض الأسرة وفقاً وحالة كل عميل كما سنوضحها تفصيلياً.

تقديم صورة سارية من بطاقة الهوية الوطنية.

صورة سجل الأسرة.

أصل نموذج 104 والذي يتم تعبئته إلكترونياً من خلال نماذج طلب التمويل ، ويتم طباعته من حساب طالب التمويل مستوفي جميع التواقيع اللازمة وممهوراً بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف علي أن لا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً، وللعاملين بالقطاع الخاص “نموذج 105”

ويتم طباعته من حساب طالب التمويل مستوفي جميع التواقيع اللازمة وممهوراً بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف علي أن لا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً، وللعاملين بالقطاع الخاص “نموذج 105” أصل رقم حساب الآيبان علي محررات البنك ومصدقة بختم البنك.

أصل كشف حساب بنكي لأخر 3 رواتب سابقة لتاريخ إعتماد نموذج 104 ومصدقة بختم البنك.

تصريح بياناتي ساري من موقع وزارة الداخلية بالإضافة الي تصريح بياناتي للأبناء المعالين وللكفيل في حالة موظفي القطاع الخاص.

شهادة مدد وأجور مشترك من موقع التأمينات الاجتماعية علي أن لا يتجاوز تاريخ إصدارها 60 يوم ” للعاملين بشركة حكومية أو القطاع الخاص”.

لموظفي القطاع الخاص أصل تعريف بالراتب مفصل للعميل والكفيل موقع ومختوم من جهة العمل ومصدق من الغرفة التجارية بما لا يتجاوز 60 يوم.

نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

طريقة تقديم طلب تمويل الأسرة أونلاين

يمكنك تقديم طلب تمويل الأسرة بدون فائدة من خلال البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الإجتماعية أو تطبيق الجوال، ويتم إستيفاء البيانات المطلوبة للحصول علي القرض.

يقدم بنك التنمية عدة منتجات تمويلية أخري تهدف للدعم الإيجابي لمحدودي الدخل مثل تمويل الزواج أو تمويل كنف لتقديم الإعانة للمطلقات والأرامل أو تمويل اهل والذي يقدم لمساعدة الأسر والتي سبق لهم الحصول علي تمويل من بنك التنمية الإجتماعية.