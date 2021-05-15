منحة الزوجة والأبناء والإجابة عن أهم التسائولات التي تشغل بال أرباب الأسر

منحة الزوجة والأبناء الليبية، حيث أنه بعد أن قام مصرف ليبيا المركزى ببدء صرف المنحة الخاصة بالأبناء منذ أسبوع، وقد جاء بذهن المواطنين الكثير من التساءلات والإستفسارات حول المنحة وكيفية الحصول عليها وكيفية إختيار طريقة صرفها، ولذلك سنجيب عليكم فى هذا المقال عن أهم الأسئلة التي تشغل بال الأسرة الليبية.

كيف يتم نزول قيمة المنحة دون أن تبلغ وزارة الشئون الإجتماعية بمعلوماتك؟

إن كنت تملك حساب مرتبط بفيزا أرباب الأسر، ففى هذة الحالة توضع قيمة المنحة تلقائي فى حساب بطاقة أرباب الأسر.

وذلك لكون حساب فيزا أرباب الأسر مربوط برقمك الوطني والسجل المدني وبالتالي يصبح من السهل التعرف علي عدد أفراد أسرتك، والتعرف تلقائي علي أبن لك جديد زحديث الولادة. وأيضاً يتم معرفة إن كان هناك أفراد متوفية بالأسرة وتواريخ الوفاة، ليتم إيقاف منحة الوفيات تلقائي دون إبلاغ وأيضاً يمكن معرفة حالات الطلاق إن وجدتك.

لا أملك حساب فيزا أرباب الأسر فماذا أفعل؟

لابد لك التوجه إلي فرع الشئون الإجتماعية التابع لك فى أقرب وقت، وتقديم شهادة الوضع العائلي مع مراعاة أن تكون حديثة وصورة من جواز السفر أو صورة من بطاقة رب الاسرة وصك ملغى.

والمكتب سوف يقوم بإستلام الأوراق ويقوم بعمل اللازم أو يقوم بتوجيهك إلي بنك أو مصرف، المهم أنك تتوجه لمكتب الشئون التابع لك بالأوراق والمستندات المذكورة وهم سوف يقومون بالازم تجاهك.

وفي حالة إن كنت قد قدمت هذة الأوراق والمستندات من قبل، فما عليك إلا أن تفحص حسابك المصرفي للتأكد من إيداع المنحة.

ما قيمة المبلغ المنصرف لمنحة الزوجة والأبناء؟

قيمة المنحة المقررة للأبناء هى ١٠٠ دينار ليبي لكل طفل شهرياً سواء ذكر او إنثي.

والشئون تقوم بصرف حالياً مبلغ ٣٠٠ دينار يخص ثلاثة أشهر، ولمعرفة قيمة المنحة الإجمالية تقوم بضرب ٣٠٠ دينار في عدد أطفالك تحصل على إجمالي مباغ المنحة المستحق.

أما قيمة المنحة المقررة للزوجة هى ١٥٠ دينار ليبي شهرياً للزوجة بشرط أن تكون ربة منزل ولا تعمل.

وحالياً يتم فقط صرف منحة الأبناءمنحة الأبناء التي تحت سن ١٨ عام فقط، أما بخصوص منحة الزوجة والبنت التي فوق سن ١٨ عام سيتم صرفها لاحقاً خلال الايام القليلة المقبلة.

ما هو أعمار الأطفال التي تصرف لهم منحة الزوجة والأبناء؟

تصرف المنحة للأبناء الذكور التي أعمارهم تحت سن ١٨ عام، اما الإناث يتم الصرف لهم منذ الولادة وحتي الزواج وتنقطع المنحة عن الإناث إذا تم تعينهم فى وظيفة بالدولة.

هل ستصرف جميع شهور السنوات المتأخرة التي لم يتم الحصول عليها؟

حالياً تقوم وزارة الشئون الإجتماعية بصرف المنحة المستحقة أعتباراً من بداية السنة الجارية ٢٠٢١ فقط، اما بخصوص السنوات السابقة قبل ٢٠٢١ ففي إنتظار قرارت أخرى بشأنها.