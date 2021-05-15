فيديو : مسيرة في عمان والمحافظات دعما للقدس وفلسطين

دوت الخليج - : شهد وسط العاصمة الأردنية عمان، الجمعة، مسيرة احتجاجية، نصرة للقدس وفلسطين بدعوة من قوى حزبية وشعبية ونقابية . كما وشهدت مختلف المحافظات الأردنية مظاهرات نصرة للقدس وغزة. وخلال الأيام الماضية، شهدت معظم المدن الأردنية وقفات واعتصامات تضامنا ودعما للمقدسيين، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة. وشهد محيط سفارة الاحتلال في عمان وقفات جماهيرية، طالبت الحكومة الأردنية بطرد سفير الاحتلال من عمّان. يذكر أن التصعيد بدأ بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى والاعتداء على المقدسيين والمرابطين، بهدف فتح المجال لمستوطنين لتنفيذ اقتحامات في العشر الأواخر من رمضان، ما تسبب بإشعال الأمور في الضفة والداخل المحتل ومعارك بين الاحتلال وغزة.

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