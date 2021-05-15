عروض الجوالات الذكية من جرير أجهزة آيفون وهواوي وسامسونج

عروض الجوالات الذكية من جرير تشمل العديد من العلامات التجارية المشهورة على مستوى العالم، وخصوصًا عروض جرير هواوي للأجهزة الذكية وملحقاتها من اكسسوارات، بالإضافة إلى عروض جرير للجوالات 2021 سامسونج وغيرها من العلامات التي سنتعرف عليها، وقد فتحت مكتبة جرير أبوها إلى نظم التقسيط ووفرت نظام تقسيط جوالات جرير بمميزات متعددة وبأقل فوائد، وكذلك وفرت عروض جرير للجوالات 2021 ايفون فتعرف معنا على عروض الجوالات الذكية من جرير 2021.

عروض الجوالات الذكية من جرير

في مكتبة جرير تجد العديد من العروض الأسبوعية المتميزة، وخصوصًا جرير إلكترونيات لكن ما يتم البحث عنه بكثرة هو عروض الجوالات الذكية من جرير والتي تشتمل على:

تقدم لكم المكتبة في عروض مكتبة جرير الأسبوعية خصومات عديدة على جوال هواوي ميت 40 برو بمساحة تخزينية تصل إلى 256 جيجا بايت، وبألوان عديدة منها اللون الفضي واللون الأسود، فيمكن الحصول عليه بخصم يصل إلى 12% أي بسعر 3599 ريال سعودي.

وقد وفرت المكتبة أيضًا خصومات على هواوي نوفا 7 الجديد والمميز، بمساحة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت، ويمكن الحصول عليه باللون الموف واللون الأسود بسعر 1599 ريال سعودي.

أما في حالة الرغبة في اقتناء الهاتف المميز الذكي هواوي بي 40 برو بمساحة تخزين مميزة تصل إلى 512 جيجا بايت، فيمكن الحصول عليه باللون الأسود وألوان أخرى متعددة بسعر يصل إلى 4319 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات 2021 سامسونج

ولا يفوتك الحصول على أفضل الجوالات الذكية من خلال عروض مكتبة جرير الأسبوعية من العلامة التجارية سامسونج، حيث يمكن الحصول على:

جوال سامسونج جالكسي إس 20 بمساحة تخزين تصل إلى 128 جيجا بايت باللون الأسود المميز فقط بسعر يصل إلى 3299 ريال سعودي بعد خصم 35%.

كما أن هناك جوال سامسونج جالكسي زد فولد 2 يمكن الحصول عليه بمساحة تخزين 256 جيجا بايت، بألوان متعددة فقط بسعر 6199 ريال سعودي.

وعن الجوال المميز جلاكسي إس 21 بمساحة تخزين 256 جيجا بايت، فيمكن الحصول عليه بسعر يصل إلى 3799 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات 2021 ايفون

من بين الجوالات المميزة التي طرحتها مكتبة جرير هي عروض متميزة على جوالات أبل أيفون 12، فيمكن الحصول عليه بألوان متميزة، وسعر يصل إلى 5399 ريال سعودي.