فتح حساب في بنك الرياض السعودي أونلاين 1442 في دقيقتين فقط خطوة بخطوة

فتح حساب في بنك الرياض السعودي نقدم لكم اليوم طريقة فتح حساب أونلاين في بنك الرياض ونذكر لكم جميع الخطوات والشروط المطلوبة، يعتبر بنك الرياض السعودي من أكبر وأهم البنوك في المملكة العربية السعودية، بدأ بنك الرياض نشاطه في عام 1957، أنه يوفر الكثير من الخدمات لتسهيل التعامل على العملاء أنه بنك يعمل على الاهتمام براحة العملاء، فكل عميل يرغب في فتح حساب ولا يستطيع بسبب ضيق الوقت، يوفر لك مصرف الرياض إمكانية فتح حساب أونلاين خلال دقائق قليلة، وبشروط بسيطة من خلال خطوات سهلة جداً، وهذا ما نذكره لكم اليوم.

شروط فتح حساب في بنك الرياض السعودي أونلاين

يقدم لكم بنك الرياض طريقة فتح حساب أونلاين، وذلك للحفاظ على سلامتكم وسلامتنا، وتقليل عدد العملاء داخل البنوك وتوفير الراحة والوقت،هذه الشروط اللازمة لكل من يرغب في فتح حساب في بنك الرياض فإن هذا البنك الأكثر احترامًا والأجدر بالثقة، ففي هذه الفقرة نذكر لكم شروط فتح حساب أونلاين في بنك الرياض وهي كالأتي:

يجب أن يمتلك الراغب في إنشاء حساب في بنك الرياض بطاقة إقامة أو بطاقة شخصية سارية.

يجب أن يكون لديه حساب في منصة أبشر.

يجب أن لا يكون الراغب في فتح الحساب لا يقل عمره عن ١٨ سنه.

خطوات فتح حساب أونلاين في بنك الرياض

يسمح بنك الرياض السعودي بفتح حساب جاري بشكل سريع وبدون الاضطرار إلى الذهاب لفرع البنك، ويتم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الرياض أو موبايل الرياض.

كما يسمح لك أيضاً الحساب الجاري بإمكانية إدارة معاملاتك اليومية وأموالك، بسلاسة وأمان فإن كل ما عليك القيام به هو الضغط على كلمة ”التقدم بطلب” ثم تدوين بيانات النموذج، وتسجيل معلوماتك الشخصية من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد، عن طريق استخدام منصة أبشر، يقوم البنك بعد استكمال فتح الحساب بنجاح، بإرسال بطاقة الصراف الآلي في أقرب وقت إلى عنوانك.

يمكنك استخراج كشف حساب مفصل شهريًا لكل حساباتك، واستخراج أيضًا کشف شهري مدمج لكل حساباتك بالبنك.

تقديم لك خدمة إلكترونية مجانية.

متوفر أيضًا أمكانية فتح الحساب بمختلف العملات.

يسهل عليك سداد الفواتير إلكترونياً، ويوفر لك ودفتر شيكات.

إمكانية الوصول لخدمات التمويل والإطلاع على جميع عمليات السداد.

يمكنك دمج أكثر حساب في نفس الوقت، فإذا كانت تمتلك حساب طالب في بنك الرياض، يمكنك في نفس الوقت فتح حساب جاري ودمجهم معًا.

مميزات فتح حساب في بنك الرياض بالسعودية