بيعت لوحة زيتية للرسام الشهير بابلو بيكاسو مقابل 103.4 مليون دولار في مزاد لدار كريستيز في نيويورك محطمة تقديرات ما قبل البيع التي توقعت 55 مليونا.
وتصدرت لوحة "المرأة الجالسة قرب النافذة" لمحبوبة بيكاسو ماري تيريز مبيعات الليلة التي حملت اسم "المزاد المسائي لأعمال من القرن العشرين".
وقال كيث جيل رئيس قسم الفن الانطباعي والحديث في كريستيز لندن إن اللوحة مألوفة لهواة الفنون لظهورها في معرض (بيكاسو 1932) بمعرض تيت مودرن عام 2018.
وأضاف قائلا "إنها لوحة رائعة للغاية. لم تعرض للبيع في مزاد منذ عام 2013".
وقالت دار كريستيز إن اللوحة ذهبت إلى مزايد من كاليفورنيا على الإنترنت بعد مزايدة محتدمة.
ولوحة ماري تيريز هي خامس عمل فني للرسام الإسباني تباع بأكثر من مئة مليون دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لوحة زيتية لبيكاسو تباع بأكثر من مئة مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.