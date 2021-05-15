العاهل الأردنى: الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأقصى تهدد الاستقرار والأمن

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال العاهل الأردنى، إن انعدام الأمن وغياب الأفق السياسى يذكيان نار التطرف، محذرا من ترك الصراع الفلسطينى الإسرائيلى دون حل شامل وعادل.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، هجوما جديدا على المُصلين القادمين للمسجد الأقصى قرب باب المجلس.