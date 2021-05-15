هل يتسبب التأخر في سداد القسط الشهري للتمويل الشخصي في تغير نسبة الفائدة

عندما تتأخر في دفع الأقساط الشهرية للتمويل الشخصي ، فإنه غالبًا ما تخضع لعقوبة رسوم السداد المتأخر وغرامة نسبة الفائدة ، وهي زيادة مؤقتة في سعر الفائدة. عادةً ما تستمر معدلات الفائدة السنوية للغرامات لمدة ستة أشهر على الأقل ، ولكن غالبًا ما يحتفظ مصدرو البطاقات بالحق في تمديدها – خاصةً عند استمرار السداد المتأخر. من المؤكد أن معدلات الفائدة السنوية للعقوبات ليست فخًا تريد الوقوع فيه ، ولكنها ليست شيئًا يجب أن تقلق بشأنه عادةً إذا كان لديك تمويل شخصي. ومع ذلك ، يمكن لمقدمي التمويل الشخصي فرض رسوم تأخير تصل إلى 100 ريالًا لكل دفعة متأخرة. يعتمد تحديد ما إذا كان التمويل الخاص بك يفرض رسومًا متأخرة على مدى جودة التمويل الذي تتأهل للحصول عليه ، وهذا يعود إلى درجة الائتمان الخاصة بك وتاريخ الاقتراض والقدرة على سداد مدفوعاتك. اذا كنت تبحث عن مبلغ مالي يمكنك طلب قرض شخصي 100 ألف ريال بدون كفيل بمميزات رائعة وشروط ملائمة لك.

يميل التمويل الشخصي أيضًا إلى فرض معدلات فائدة أقل من بطاقات الائتمان أيضًا. يبلغ متوسط ​​سعر الفائدة على التمويل الشخصي للقروض لمدة عامين حاليًا 9.46٪ وفقًا لبيانات الربع الأول من عام 2021 ، مقارنة بـ 15.91٪ لبطاقات الائتمان. عادةً ما تتراوح أسعار الفائدة للتمويل الشخصي بين 2.49٪ و 24٪ تقريبًا ، ولكن التمويل الشخصي للمتقدمين الذين يعانون من سوء الائتمان يمكن أن تأتي مع معدل فائدة سنوية أعلى – وكذلك الأمر بالنسبة لأبحاثك قبل التقديم.

تشمل رسوم التمويل الشخصي الشائعة الأخرى ما يلي:

الفائدة: الرسوم الشهرية التي تدفعها لاقتراض المال رسوم الإنشاء: رسوم مقدمة لمرة واحدة يطرحها الممول من تمويلك لدفع تكاليف الإدارة والمعالجة رسوم السداد المتأخر: رسم لمرة واحدة يتم تحصيله عن كل دفعة تخفق في سدادها بحلول تاريخ الاستحقاق أو خلال فترة السماح الخاصة بك غرامة السداد المبكر: الرسوم التي يتم تكبدها عند سداد رصيدك بشكل أسرع مما هو مخطط له (لأن المقرض يفوته شهورًا من مدفوعات الفائدة المتوقعة)

كما ترون ، يمكن أن يكون التمويل الشخصي مكلف ، حتى بدون عقوبة الفائدة. من الواضح أنه من الأفضل تجنب دفع رسوم إضافية كلما أمكن ذلك. يكون القيام بذلك أسهل عندما يكون لديك درجة ائتمان جيدة إلى ممتازة ، لأنك ستكون مؤهلاً للحصول على خيارات قروض أفضل. لكننا في ثقفني نحاول على قدر الإمكان محاولة الحصول على عروض جيدة للمواطنين ولذلك فلا تفوت أبدًا هذا العرض تمويل شخصي 200 ألف ريال بدون كفيل. يمكن أن تكون القروض الشخصية طريقة استراتيجية بالنسبة لك لسداد ديونك أو دفع مشترياتك الكبيرة بمرور الوقت. ومع ذلك ، يتطلب الأمر القليل من البحث للتقديم والتأهل واختيار القرض الأنسب لاحتياجاتك ويقدم لك شروطًا مواتية.