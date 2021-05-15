التسجيل في حافز والتقديم على إعانة العاطلين عن العمل

إعانة العاطلين عن العمل من حافز؛ حيث يعد حافز البحث عن العمل أحد البرامج التي أطلقتها الحكومة السعودية من أجل مساندة الباحثين عن العمل، والذين هم في بحث دائم ومستمر عن فرصة عامة تساعدهم على تحمل أعباء الحياة، وتتمثل الإعانة حافز في مبلغ من المال يتم صرفه بشكل شهري وفق ضوابط وشروط محددة، ويعد الهدف الأساسي التسجيل في حافز هو مساعدة أولئك الأفراد في إيجاد فرصة عمل مناسبة.

إعانة العاطلين عن العمل من حافز

وافق مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية على المشروع الخاص إعانة العاطلين عن العمل من حافز البحث عن عمل؛ حيث أنه من المقرر أن يتم الإعانة لمدة 15 شهر موزعين كالتالي:

يتم صرف مبلغ وقدره 2000 ريال سعودي خلال الأربعة أشهر الأولى.

يتم صرف 1500 ريال سعودي خلال الشهر الخامس والسادس والسابع والثامن.

بينما يتم صرف ألف ريال سعودي خلال الشهر التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر.

يصل مبلغ الإعانة في الثلاثة أشهر الأخيرة 750 ريال سعودي.

التسجيل في حافز البحث عن عمل

يستطيع كافة المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل في حافز البحث عن حافز التقديم على إعانة العاطلين عن العمل من حافز، وذلك من خلال التسجيل في برنامج حافز بالخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي برنامج حافز. القيام بتسجيل في حافز. القيام بتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة من الاسم ورقم الجوال وغيرها. القيام بتسجيل كلمة المرور المرسلة على رقم الجوال الذي تم تسجيله. العمل على تسجيل البيانات الأخرى المطلوبة. النقر على تسجيل مستخدم جديد.

الآن وبعد إتمام عملية التسجيل في حافز البحث عن عمل أصبح بإمكان المتقدم التقديم في الإعانة المقدمة للعاطلين عن العمل من حافز سواء من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية أو المواقع الإلكترونية الأخرى المعتمدة المفوضة من الصندوق.

شروط التسجيل في حافز البحث عن عمل

حدد برنامج حافز البحث عن عمل مجموعة من الشروط التي بمقتضاها يستحق المواطن الحصول على الدعم الشهري المقدم، أبرزها:

أن يكون المتقدم حاملًا الجنسية السعودية.

ألا يقل العمر عن 20 عامًا ولا يزيد عن 35 عام، ويكون ليس به ما يمنع عن العمل.

أن يكون قد أنهى تعليمه وليس متدربًا في أحد القطاعات.

ألا يكون ممتلكًا نشاط تجاري أو زراعي أو صناعي.

ألا يعادل دخله الشهري 200 ريال سعودي خلال السنة الماضية عن تقديم طلب الإعانة.

ألا يكون ممن يستحقون معاش التقاعد أو تعويضات نتيجة التعطل عن العمل.

أن يكون مقيم بالمملكة العربية السعودية خلال العشر أشهر السابقين لتاريخ التقديم.

في النهاية نكون قدمنا خطوات التسجيل في حافز البحث عن عمل للعاطلين والباحثين عن فرص العمل، بالإضافة إلى التقديم على إعانة العاطلين عن العمل من حافز.