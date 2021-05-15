إعصار فى ووهان الصينية ومصرع 6 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وبحسب إدارة الطوارئ بالمدينة وقع الأعصار عند الساعة 20.39 بتوقيت بكين (15.39 بتوقيت موسكو)، فى منطقة كايديان بضواحى مدينة ووهان. يذكر أن سرعة الرياح بلغت 23 مترا فى الثانية. وفى وقت سابق أفادت الأنباء عن ستة فى عداد المفقودين و41 جريحا.

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