هنا تردد قناة جيم للأطفال ج 2021 الجديد عبر الأقمار الصناعية المختلفة

تردد قناة جيم للأطفال ج نقدمه بين ايديكم في السطور القادمة لمتابعة من خلال القناة أفضل مسلسلات الكرتون مدبلجة باللغة العربية مثل مسلسل بيتر بان وويندي ومسلسل ألف ليلة وليلة بالعربية، وغيرها من مسلسلات الكرتون الموجهة للطفل الصغير، والتي تُرسخ من المبادئ والقيم كل ما هو أفضل للطفل، ومحبب للتعليم، فهي واحدة من أفضل قنوات الأطفال الفضائية التي تحرص على تقديم البرامج المخصصة للأطفال التعليمية والترفيهية الرائعة، إليكم فيما يلي نوضح تردد قناة جيم للأطفال الجديد 2021 ج Jeem TV.

نبذة عن قناة جيم للأطفال

قناة جيم للأطفال من أهم القنوات الفضائية التي استطاعت أن تحفر لنفسها بين القنوات الفضائية اسمًا مميزًا بمحتوياتها وبرامجها الرائعة التي تنفرد بها دونًا عن القنوات الأخرى، وقد تم البدء ببث القناة في عام 2005 ميلاديًا، تحت اسم قناة الجزيرة للأطفال، ثم تم تغيير اسم القناة إلى اسم قناة جيم ج في عام 2013، وفي عام 2016 تم تحويلها إلى قناة مسفرة تحت مجموعة قنوات بي إن الإعلامية.

تردد قناة جيم للأطفال الجديد 2021

حتى تتمكن من استقبال اشارة قناة جيم للأطفال على جهاز الاستقبال لديك كل ما عليك هو ضبط تردد قناة جيم للأطفال الجديد 2021 ج عبر الأقمار الصناعية المختلفة كما يحلو لك من النايل سات أو العرب سات، بضبط بيانات التردد كما يلي:

إذا أردت ضبط تردد قناة جيم على النايل ات عليك بضبط البيانات الآتية:

القمر الصناعي النايل سات.

التردد 11564

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الاستقطاب أفقي.

الجودة اتش دي.

كما يمكن استقبال اشارة قناة جيم عبر القمر الصناعي سهيل سات، عبر التردد التالي:

القمر الصناعي سهيل سات.

التردد 11103

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

الاستقطاب عمودي

الجودة اتش دي.

أيضًا يتم ضبط تردد قناة جيم للأطفال من خلال التردد التالي على القمر الصناعي العرب سات: