هنا تردد قناة جيم للأطفال ج 2021 الجديد عبر الأقمار الصناعية المختلفة

- 1/2
- 2/2
تردد قناة جيم للأطفال ج نقدمه بين ايديكم في السطور القادمة لمتابعة من خلال القناة أفضل مسلسلات الكرتون مدبلجة باللغة العربية مثل مسلسل بيتر بان وويندي ومسلسل ألف ليلة وليلة بالعربية، وغيرها من مسلسلات الكرتون الموجهة للطفل الصغير، والتي تُرسخ من المبادئ والقيم كل ما هو أفضل للطفل، ومحبب للتعليم، فهي واحدة من أفضل قنوات الأطفال الفضائية التي تحرص على تقديم البرامج المخصصة للأطفال التعليمية والترفيهية الرائعة، إليكم فيما يلي نوضح تردد قناة جيم للأطفال الجديد 2021 ج Jeem TV.نبذة عن قناة جيم للأطفال
قناة جيم للأطفال من أهم القنوات الفضائية التي استطاعت أن تحفر لنفسها بين القنوات الفضائية اسمًا مميزًا بمحتوياتها وبرامجها الرائعة التي تنفرد بها دونًا عن القنوات الأخرى، وقد تم البدء ببث القناة في عام 2005 ميلاديًا، تحت اسم قناة الجزيرة للأطفال، ثم تم تغيير اسم القناة إلى اسم قناة جيم ج في عام 2013، وفي عام 2016 تم تحويلها إلى قناة مسفرة تحت مجموعة قنوات بي إن الإعلامية.
تردد قناة جيم للأطفال الجديد 2021
حتى تتمكن من استقبال اشارة قناة جيم للأطفال على جهاز الاستقبال لديك كل ما عليك هو ضبط تردد قناة جيم للأطفال الجديد 2021 ج عبر الأقمار الصناعية المختلفة كما يحلو لك من النايل سات أو العرب سات، بضبط بيانات التردد كما يلي:
إذا أردت ضبط تردد قناة جيم على النايل ات عليك بضبط البيانات الآتية:
- القمر الصناعي النايل سات.
- التردد 11564
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- الاستقطاب أفقي.
- الجودة اتش دي.
كما يمكن استقبال اشارة قناة جيم عبر القمر الصناعي سهيل سات، عبر التردد التالي:
- القمر الصناعي سهيل سات.
- التردد 11103
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 2/3
- الاستقطاب عمودي
- الجودة اتش دي.
أيضًا يتم ضبط تردد قناة جيم للأطفال من خلال التردد التالي على القمر الصناعي العرب سات:
- التردد 11862
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
- الاستقطاب عمودي.
- الجودة اتش دي.
الوسوم
تردد قناة جيم للأطفال ج نقدمه بين ايديكم في السطور القادمة لمتابعة من خلال القناة أفضل مسلسلات الكرتون مدبلجة باللغة العربية مثل مسلسل بيتر بان وويندي ومسلسل ألف ليلة وليلة بالعربية، وغيرها من مسلسلات الكرتون الموجهة للطفل الصغير، والتي تُرسخ من المبادئ والقيم كل ما هو أفضل للطفل، ومحبب للتعليم، فهي واحدة من أفضل قنوات الأطفال الفضائية التي تحرص على تقديم البرامج المخصصة للأطفال التعليمية والترفيهية الرائعة، إليكم فيما يلي نوضح تردد قناة جيم للأطفال الجديد 2021 ج Jeem TV.نبذة عن قناة جيم للأطفال
قناة جيم للأطفال من أهم القنوات الفضائية التي استطاعت أن تحفر لنفسها بين القنوات الفضائية اسمًا مميزًا بمحتوياتها وبرامجها الرائعة التي تنفرد بها دونًا عن القنوات الأخرى، وقد تم البدء ببث القناة في عام 2005 ميلاديًا، تحت اسم قناة الجزيرة للأطفال، ثم تم تغيير اسم القناة إلى اسم قناة جيم ج في عام 2013، وفي عام 2016 تم تحويلها إلى قناة مسفرة تحت مجموعة قنوات بي إن الإعلامية.
تردد قناة جيم للأطفال الجديد 2021
حتى تتمكن من استقبال اشارة قناة جيم للأطفال على جهاز الاستقبال لديك كل ما عليك هو ضبط تردد قناة جيم للأطفال الجديد 2021 ج عبر الأقمار الصناعية المختلفة كما يحلو لك من النايل سات أو العرب سات، بضبط بيانات التردد كما يلي:
إذا أردت ضبط تردد قناة جيم على النايل ات عليك بضبط البيانات الآتية:
- القمر الصناعي النايل سات.
- التردد 11564
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- الاستقطاب أفقي.
- الجودة اتش دي.
كما يمكن استقبال اشارة قناة جيم عبر القمر الصناعي سهيل سات، عبر التردد التالي:
- القمر الصناعي سهيل سات.
- التردد 11103
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 2/3
- الاستقطاب عمودي
- الجودة اتش دي.
أيضًا يتم ضبط تردد قناة جيم للأطفال من خلال التردد التالي على القمر الصناعي العرب سات:
- التردد 11862
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
- الاستقطاب عمودي.
- الجودة اتش دي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هنا تردد قناة جيم للأطفال ج 2021 الجديد عبر الأقمار الصناعية المختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.