رابط تسجيل إعانة الباحث عن عمل www.hrdf.org.sa وكيفية التسجيل في taqat.sa

رابط تسجيل إعانة الباحث عن عمل الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة لمساعدة الباحثين عن عمل في الحصول على دعم نقدي من المملكة لحين الحصول على العمل المناسب له وايضا توفير برنامج تأهيلي للراغبين على العمل والتنافس بسوق العمل ليتم الحصول على فرص سهلة ومضمونة وأن يكون الفرد السعودي مؤهلا للتنافس، وذلك عبر برنامج طاقات العمل السعودي، تعرف على شروط التسجيل والراتب الذي يحصل عليه الفرد السعودي والمدة التي يتم صرفه له، تعرف أيضا على الأسباب التي تؤدي لإيقاف راتب البطالة أو البحث عن العمل.

تسجيل طاقات للتأهيل بالعمل في المملكة

صندوق تنمية الموارد البشرية

تم إنشاء الصندوق الخدمي لخدمة المواطن السعودي الراغب في البحث عن العمل من خلال توفير المعلومات اللازمة له وكذلك الحصول على التأهيل المناسب للحصول الاسهل على لعمل التنافسي المؤهل بالسوق السعودي، كما يقوم الصندوق بتوفير راتب شهري لفترة محددة من الزمن ووفق عدد من الشروط، يقوم المواطن بالحصول عليها لحين الحصول على الوظيفة المناسبة.

شروط التسجيل في الحصول على إعانة الباحث عن عمل

يجب توفر عدد من الشروط في الفرد الراغب في الدخول في هذا البرنامج، حيث يتم الحصول عليه وفق آلية خاصة وشروط محددة تضمن الحصول عليه للمستحقين له دون غيرهم على أن يتم تأهيلهم بشكل جيد لسوق العمل السعودي وفق برامج الصندوق المميزة، والتي تكون كالتالي:

لابد أن يكون المواطن المسجل بالبرنامج سعودي الجنسية.

يكون العمل للمتقدمين لا يقل عن 20 عاما ولا يزيد عن 40، وهو السن المناسب للدخول في سوق العمل.

يجب أن يكون المسجل للحصول على إعانة العمل ليس له وظيفة في هيئة أو مؤسسة أخرى.

كما يجب ألا يكون يتقاضى شهريا مبالغ مالية من مؤسسة خدمية أخرى.

يتم إقرار صحة البيانات لضمان الاستحقاق.

يكون من يخالف شروط التسجيل أو يتلاعب بها معرضا للمسائلة القانونية وفق القوانين المتبعة.

يقوم المستخدم بالدخول على رابط صندوق الموارد البشرية. يتم التوجه إلى بوابة طاقات البحث عن العمل. يتم اختيار البرنامج الذي يرغب المستخدم في دخوله. كما يتم اختيار الخطوات التأهيلية التي تؤهلة للوظيفة التي يرغب فيها. يتم كتابة البيانات اللازمة والإقرار بصحة تلك البيانات.

قيمة المبلغ المدفوع مدة الصرف 2000 ريال سعودي 1500 ريال سعودي 1000 ريال سعودي 750 ريال سعودي يتم الصرف لمدة اربعة أشهر من تاريخ المافقة على الطلب. تصرف بعد الموافقة على الصرف في خلال الفترة الأولى للحصول على العمل. تصرف ابتداء من تاريخ الموافقة بالفترة الثانية للبحث عن العمل. يتم صرفها في خلال 3 اشهر في الفترة الثالثة للبحث عن العمل

رابط تسجيل إعانة الباحث عن العملإلية صرف رواتب إعانة العمل

على أن يتم إيقاف المبالغ المدفوعة من الصندوق في حال لم يحصل المواطن على عمل بعد تلك الفترة أو حصل على عمل مناسب ورفض الالتحاق به.