كيفية التسجيل في اعانة العاطلين عن العمل ومبلغ الإعانة ورابط التسجيل

اعانة العاطلين عن العمل، طريقة التسجيل في إعانة العاطلين عن العمل بالمملكة وذلك بأنها قامت المملكة بإصدار قرارات وزارية من مجلي الوزراء السعودي بتقديم الموافقة علي طلب إعانة العاطلين عن العمل رسمياً وذلك بتحديد مبلغ شهري للعاطلين عن العمل لمدة 15 شهراً من تاريخ استحقاق أول إعانة وطريقة التقديم للتسجيل في الإعانة هي كالآتي:

أدخل علي رابط صندوق التنمية والموارد البشرية بالمملكة عبر منصته الإلكترونية.

الخطوة الثانية هو تقديم طلب الحصول علي إعانة مساعدة العاطلين عن العمل.

يشترط عند تسجيل الطلب أن يكون لم يتم المضي عن التخرج 24 شهراً “عامين” من تاريخ التخرج أو من تاريخ التدريب علي العمل في أماكن العمل.

أن تم مضي عامين 24 شهراً من تاريخ الانتهاء من الوظيفة أو التدريب ممن سبق له العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص.

يجوز للمجلس الأعلى للوزراء السعودي بتغيير تلك المادتين بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.

عند إرسال الطلب كاملاً للحصول علي إعانة العاطلين عن العمل يعمل الصندوق علي دراسة الطلب بكافة النواحي واتخاذ القرار المناسب للإعانة المطلوبة ويتم الرد علي الطلب في مدة حوالي شهرين وإذا كان الرد علي الطلب بالرفض فسيكون أسباب الرفض مرفقة مع الطلب بحالة الدراسة.

علي من يرسل الطلب أن يكون سعودي الأصل والمنشأ.

أن يكون مقدم الطلب مقيم في المملكة إقامة دائمة.

أن يكون عمر المتقدم مابين 20 عاماً إلي40 عاماً.

أن يكون المتقدم علي اعانة العاطلين عن العمل قادر علي العمل الجاد ويشترط الجدية في البحث عن العمل.

أن يكون المتقدم علي طلب الاعانة ليس موظفاً قاطع عام أو قطاع خاص.

أن يكون متدرب علي العمل كتعليم وتدريب.

أن لا يكون المتقدم طالب أو تحت التدريب في مجال العمل.

أن لا يكون المتقدم صاحب نشاط تجاري أو له دخل فوق المسموح من قوانين لائحة صندوق التنمية.

علي المتقدم لطلب اعانة العاطلين عن العمل ان لا يكون مستفيد بأي ‘عانات اخري تقدمها المملكة أو قد سبق له الاستفادة بتعويضات اخري يستثني من ذلك الشرط أن لا تزيد مدد الصرف السابقة واللاحقة عن مدة الأعانة المذكورة في المادة الثالثة من التنظيم.

أول أربع أشهر 2000 ريال سعودي لكل شهر فيالأربع الأوائل.

ثاني أربع أشهر 1500 ريال سعودي لكل شهر.

ثالث أربع أشهر 1000 ريال سعودي لكل شهر.

رابع أربع أشهر 750 ريال سعودي لكل شهر.

أي تنقص الاعانة كل اربع اشهر مقدار 500 ريال عد الاخيرة 250 ريال سعودي وذلك هي اعانة العاطلين عن العمل.

كيفية التسجيل في إعانة العاطلين عن العملشروط الحصول علي اعانة العاطلين عن العملكم تبلغ إعانة العاطلين عن العمل في المملكة