تردد قناة جيم للأطفال الجديد 2021 ج Jeem TV لمتابعة مسلسلات الكرتون بالعربية

تردد قناة جيم للأطفال الجديد يتم من خلاله استقبال قناة ج الفضائية للأطفال التي تقدم مجموعة من أفضل الأفلام والمسلسلات الكرتونية الرائعة التي يحبها الأطفال الصغار، ويحبها الكبار كذلك، وتتمتع قناة جيم للأطفال بتقديم المحتويات باللغة العربية الفصحى، وهو ما يساعد على ترسيخ لغتنا العربية في عقول الأطفال من صغرهم، ومن الجدير بالذكر أن قناة جيم للأطفال ج قناة شهيرة عُرفت على مستوى الوطن العربي بتقديمها لأجمل الأفلام والمسلسلات والبرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال، في السياق التالي نستعرض تردد قناة جيم للأطفال ج الجديد 2021.

محتويات قناة جيم للأطفال

قناة جيم للأطفال منذ بداية بثها وحتى الآن، وهي تعمل على تقديم أفضل المحتويات من البرامج والمسلسلات والأفلام الرائعة للأطفال، ومن أبرز المحتويات التي تقدمها القناة لأطفالنا الصغار، ما يلي:

مسلسل بدر.

مسلسل تنانين السباق إلى الحافلة.

ماريا ابنة الزعيم.

الأمير الصغير.

سلاش.

كاريوكا.

الخارقون.

ديناصور.

مغامرات غوفي.

كوكب الكنز.

حكاية لعبة.

شركة الوحوش.

كما تعمل على تقديم من البرامج أفضلها على الإطلاق للأطفال الصغار، وتلك البرامج من بينها:

استراحة غذاء.

تاكسي ج.

صحة.

الركن الخامس.

فنون إسلامية.

شاشتك.

فرسان المدارس.

تيجان النور.

مسابقة كأس جيم العربية للناشئين

عملت قناة جيم للأطفال الفائية على إطلاق أول مسابقة عربية للناشئين في عام 2014، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بالوطن العربي، ومنذ حينها يتم العمل بالمسابقة والتقديم إليها حتى الآن، وهي مسابقة يمكن أن ينضم إليها الأطفال من 16 دولة عربية.

ومن خلال مسابقة ج يتم الاهتمام بتنمية مواهب الطفل وبمهاراته المختلفة في كرة القدم، كما يتم استقبال الأطفال بالمسابقة بالفئات العمرية من 11 سنة حتى 13 سنة.

تردد قناة جيم للأطفال الجديد

عملت قناة جيم للاطفال على إطلاق تردد شبكي للقناة من خلال الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات وسهيل سات، ويتم استقبال القناة من خلال الترددات التالية:

التردد 11564

معدل ترميز القناة 27500

معامل تصويب الخطأ ⅚

القطبية أفقي.

الجودة HD

التردد 11104

معدل ترميز القناة 27500

معامل تصويب الخطأ ⅔

الاستقطاب عمودي

الجودة HD

تردد القناة 11862

معدل ترميز القناة 27500

معامل تصويب الخطأ ¾

الاستقطاب عمودي.

الجودة HD

أولًا/ القمر الصناعي النايل ساتثانيًا/ القمر الصناعي سهيل ساتثالثاًا/ القمر الصناعي عرب سات