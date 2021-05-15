ارتفاع ضحايا تفجير مسجد بـ أفغانستان إلى 12 قتيلا و20 مصابا

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر لوكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"، إن إمام المسجد قُتِل جراء الانفجار، مشيرة إلى أنه تم وضع القنبلة بوسط متعلقات المصلين.
وكانت التقارير الأولية قد أشارت إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل من جراء الانفجار، ولم تعلن أية جماعة أو فرد مسؤوليتها عن الهجوم.
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