ارتفاع ضحايا تفجير مسجد بـ أفغانستان إلى 12 قتيلا و20 مصابا

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر لوكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"، إن إمام المسجد قُتِل جراء الانفجار، مشيرة إلى أنه تم وضع القنبلة بوسط متعلقات المصلين.

وكانت التقارير الأولية قد أشارت إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل من جراء الانفجار، ولم تعلن أية جماعة أو فرد مسؤوليتها عن الهجوم.