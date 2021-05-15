Taqat كيفية تسجيل إعانة الباحث عن عمل وطريقة تسجيل “حافز” كباحث عن عمل

كيفية تسجيل إعانة الباحث عن عمل والتي تم إطلاقها ابتداء من اليوم ليقوم المواطن السعودي الباحث عن العمل بالتسجيل فيها للحصول على المبالغ الشهرية له “كإعانة بطالة” أو إعانة لحين وجود العمل المتاسب، كما نقوم بعرض التسجيل عبر طاقات والتسجيل عبر رابط بوابة حافز للبحث عن العمل والتي تكون شرطا اساسيا من شروط الحصول على راتب الإعانة الملية الشهري والاستمرار في صرفه أو توقف الصرف الهري له.

البرامج الخدمية للمواطن السعوديإعانة الباحث عن العمل

هي راتب شهري يصرف لمدة 15 شهرا من تاريخ قبول طلب الحصول على الإعانة الشهرية للمواطنين، ويشترط الصرف أن يكون المواطن المتقدم راغبا في الدخول الجاد في سوق العمل السعودي حيث يقوم بالتسجيل في رابط بوابة حافز الإلكترونية كطالب عمل ويتم عمل حساب خاص به للدخول والتسجيل، ويكون الشرط الأكثر أهمية هو أن يكون باحثا بجدية عن العمل من خلال توفير الكفاءة اللازمة لسوق العمل ليتم التوظيف السريع والتنافسية بين المتقدمين ويكون الهدف الاسمى لذلك هو الحصول على الكفاءات اللازمة والمؤهلة بينما يكون التأخير في الحصول على العمل ليس ضد المواطن حيث يتم توفير راتب شهري له ليعينه على البحث والتأهيل في الدورات التدريبية المؤهلة له.

ضوابط التسجيل والعمل في “برنامج حافز”

تم إقرار التسجيل في الحصول على إعانة البحث عن العمل والمسجلين عبر برنامج حافز للوظائف على أن يكون القبول حسب عدد من الشروط والتعليمات التي يكون منها:

يجب أن يقوم المستخدم والطالب للعمل بالتسجيل في طاقات البحث عن العمل وعمل حساب شخصي له.

تكون مدة الصرف بحد أقصى 15 شهرا من تاريخ قبول الطلب.

يتم صرف رواتب المقبولين بالبرنامج حسب ألية محددة للصرف والتي يتم تقسيمها على أربعة اشهر في كل مرحلة.

يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأن تكون إقامته بشكل كامل بالمملكة.

أن يكون العمر من 20 عاما وحتى 40 عاما، وهي فترة القدرة على العمل.

ألا يكون المواطن يتقاضى رواتب المتقاعدين أو معاات من هيئات خدمية أو خيرية.

كما يجب التفرغ للعمل أي لا يكون متدربا أو طالبا ببرامج التدريب أو التأهيل.

كما يكون ليس لديه نشاط تجاري وسجل ضريبي.

ألا يزيد دخله الشهري عن مبلغ الإعانة التي يتم تقديمها إليه.

كما يكون لم يسبق له التسجيل والحصول على إعانة البحث عن العمل من قبل.

يجب أن يتلائم المؤهل الدراسي مع العمل الذي يرغب في التقدم إليه.

يلتزم المتقدم بتقديم البيانات الصحيحة وعدم التلاعب بها

أسباب إيقاف صرف المبالغ المقررة للباحث عن العمل

في حال تم قبول الطلب يبدأ الصرف الشهري له بواقع الآلية المحددة للصرف والتي تبدأ بمبلغ 2000 ريال شهري لمدة أربعة أشهر وتنتهي ب 750 جنيه لمدة ثلاثة شهور بالمرحلة الرابعة، بينما يمكن توقف المبالغ النقدية التي تصرف له في عدد من الأحوال منها أن يطلب هو إيقافها أو يتم وفاة المتقدم للحصول عليها، كما يتم إيقافها تلقائيا إذا حصل على عمل.