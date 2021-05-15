رابط التقديم على اعانة البحث عن عمل الجديد ..خطوات تسجيل تنظيم إعانة صعوبة البحث عن عمل

رابط التقديم على اعانة البحث عن عمل الجديد يشهد بحث المواطن السعودي، وذلك بعد أن أعلنت الصحف الرسمية في المملكة العربية السعودية عن تنظيم اعانة البحث عن عمل الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الأسبوع الماضي على تنظيم اعانة صعوبة البحث عن عمل بصرف مبلغ مالي يترواح من 750 ريال إلى 2000 ريال لمدة 15 شهر، ويشترط التسجيل في اعانة البحث عن عمل الجديد للمتقدمين الغير مستفيدين من إعانة البحث عن عمل سابقا.

تنظيم اعانة البحث عن العمل

ينص تنظيم اعانة البحث عن العمل الجديد على مجموعة من المواد توضح كافة تفاصيل التنظيم الجديد، تنظيم اعانة صعوبة البحث عن عمل الجديد ١٤٤٢:

المادة الأولى توضح العبارات والمعاني أمام كل لفظ.

المادة الثانية توضح أهداف التنظيم.

المادة الثالثة توضح المبالغ والفئات المستحقة.

المادة الرابعة توضح مصدر تمويل إيرادات الصندوق.

المادة الخامسة توضح شروط التقديم على اعانة صعوبة البحث عن عمل الجديد.

المادة السادسة توضح ضوابط تقديم طلب تسجيل اعانة البحث عن عمل ١٤٤٢.

المادة السابعة توضح إلتزام المستفيد بتقديم المستندات اللازمة.

المادة الثامنة توضح حالات وقف صرف الإعانة،.

المادة التاسعة توضح ضوابط وغرامات وقوانين تقديم معلومات خاطئة.

المادة العاشرة توضح اختصاصات صندوق التنمية الوطني.

المادة الحادية عشر توضح حالة رفض تظلم الحصول على إعانة البحث عن عمل.

المادة الثانية عشر توضح دور تنظيم إعانة البحث عن عمل وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 353.

المادة الثالثة عشر موعد صدور لائحة المجلس بالاتفاق مع الصندوق خلال 90 يوما من تاريخ نشر تنظيم اعانة البحث عن عمل.

رابط التقديم على اعانة البحث عن عمل

يتم التقديم على اعانة البحث عن عمل من خلال الدخول إلى رابط موقع طاقات ثم التسجيل باحث عن عمل من القائمة الرئيسية، وذلك عبر إتباع الخطوات التالية: