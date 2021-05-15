رابط تسجيل وتقديم إعانة الباحث عن عمل مبلغ إعانة دعم التوظيف بصندوق تنمية الموارد البشرية

رابط تسجيل وتقديم إعانة الباحث عن عمل 1442 وكذلك مبلغ إعانة دعم التوظيف بصندوق تنمية الموارد البشرية السعودي يُتيح رابط تسجيل وتقديم إعانة الباحث عن عمل في القطاع الخاص، حيث يسعى برنامج دعم التوظيف لتقديم الدعم اللازم للباحثين والباحثات عن وظائف وفرص عمل في القطاع الخاص، وكانت بداية الصندوق في 1 يوليو 2019، حيث يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بتحمل جزء ونسبة من الأجر الخاص بالموظفين، هذا ويتحمل البرنامج عملية دعم كافة الوظائف بالقطاع الخاص، وذلك للدوام الكامل.

التقديم على إعانة البحث عن عمل رابط طاقات TAQAT.SA للباحثين عن العمل

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة من البرامج المعنية بتقدم المساعدة الباحثين عن فرص العمل، وذلك عن طريق دعمهم مالياً لحين توفير فرص العمل الملائمة لتخصصاتهم، كما يقدم البرنامج أيضا الفرص التدريبية والتأهلية للراغبين في الحصول على فرص العمل،ويتم تقديم هذا الدعم من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي كالتالي:

توفير فرص عمل ملائمة للمواطنين للرجال والنساء في كافة المجالات.

المحافظة على استقرار العاملين بسوق العمل السعودي.

رفع نسبة مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل “سعودة الوظائف”، وذلك وفقاً لرؤية المملكة 2030.

يجب أن يكون المتقدم من المواطنين والمواطنات المتمتعين بالجنسية السعودية.

الفئة العمرية المُستهدفة تتراوح أعمارها ما بين “18:60 عاما”.

لا يتم قبول الطلاب وفقاً لبيانات وزارة التعليم السعودية.

يُشترط أن لا يكون المتقدم يعمل موظفاً حكومياً أو من أصحاب الأعمال، أو من المتقاعدين سواء بالحكومة أو القطاع الخاص.

يشترط أن لا يكون المتقدم قد تجاوز المدة المسموحة للدعم، وهي 24 شهر، وذلك في أي من برامج دعم التوظيف.

يجب أن يكون تسجيل الموظف بالتأمينات الاجتماعية اعتباراً من 1 يوليو 2019.

يجب أن يكون الراغب في التقديم غير مسجل في أي منشأة أخرى بالتأمينات الاجتماعية، وذلك في أثناء التقديم على البرنامج.

يجب أن يكون الراغب في التقديم قد قام بالتسجيل في برنامج طاقات.

يتراوح الحد الأدنى والأقصى للراتب والأجر مت بين 3200 ريال كجد أدني، و15000 ريال كحد أعلى.

يجب أن يكون الأجر المسجل في التأمينات مساوي أو أعلى من الراتب المسجل في طلب الدعم.

يجب على المنشآت القيام بالتسجيل بالبوابة الوطنية للعمل “طاقات”، وذلك للمنشآت التي لديها حساب في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويمكنها التسجيل بنفس بيانات اسم المستخدم والرقم السري وبعد ذلك تستكمل التسجيل بالخطوات التالية: تقوم المنشأة بالدخول على برنامج دعم التوظيف.

تقوم المنشأة بالموافقة الإلكترونية على الشروط والضوابط.

تقوم المنشأة بتحديد اسم البنك.

تقوم المنشأة بإضافة الايبان الخاص بها. ولمزيد من التفاصيل حول متطلبات أهلية التسجيل، يرجى زيارة رابط طاقات TAQAT.SA.

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ويجب الإشارة إلى أنه سيتم استكمال دعم برامج دعم التوظيف لمن لم يكمل 24 شهراً بشرط عد تجاوز 3 مرات دعم، كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه لن يتم تقديم الدعم من تم دعمه في برامج دعم التدريب المرتبط بالتوظيف، هذا ويمكن أيضا للمسجلين في برامج (حافز، تمهير، قرة، وصول، غسيل أيام الكلى، الشهادات الاحترافية) الاستفادة من الدعم في البرنامج.

طريقة التسجيل على رابط تسجيل إعانة الباحث عن العمل “برنامج دعم التوظيف”

زيارة رابط صندوق الموارد البشرية. يتم التوجه إلى بوابة طاقات البحث عن العمل. اختيار البرنامج الذي تريده. اختيار الخطوات التأهيلية التي ترغب فيها. إدخال البيانات المطلوبة والإقرار بصحتها.

مبلغ الإعانة للباحث عن عمل مدة صرف الإعانة للباحث عن عمل 2000 ريال سعودي 1500 ريال سعودي 1000 ريال سعودي 750 ريال سعودي من تاريخ الموافقة على الطلب. يتم صرفها بعد الموافقة خلال الفترة الأولى للحصول على العمل. تصرف بدا من الموافقة بالفترة الثانية للبحث عن العمل. يتم صرفها في خلال 3 اشهر في الفترة الثالثة للبحث عن العمل

مبلغ الإعانة للباحث عن عمل وقيمة دعم رواتب إعانة الباحث عن عمل ومدتها

وبهذا نكون قد تعرفنا على الدعم النقدي الذي تقدمه المملكة من خلال برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك لحين التمكن من الحصول على فرصة العمل المناسبة للمواطنين والموطنات، وقد أكدنا على أن جميع منشآت القطاع الخاص قابله للدعم ما لم تكن موقفه لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو صندوق تنمية الموارد البشرية.