تسجيل إعانة البحث عن عمل 1442 وشروطها وقيمة المبالغ المالية من صندوق تنمية الموارد البشرية

تم الإعلان عن تسجيل إعانة البحث عن عمل عبر المنصة الإلكترونية التي يُقصد بها الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني الذي سيتم إنشاؤه من جانب صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وفقاً للتنظيم أو أي موقع إلكتروني أخر يتم تحديده من قبل الصندوق، حيث تمت الموافقة من جانب مجلس الوزراء على التنظيم الخاص بالإعانة المذكورة،كما قرر المجلس استثناء ما ورد ف البند “أولاً” من هذا القرار، حيث يستمر صندوق تنمية الموارد البشرية بصرف المستحقات للمستفيدين الحاليين من تنظيم إعانة البحث عن عمل حتى انتهاء المدة المحددة لهم للاستفادة من الإعانة المالية أو المخصصات المالية، ومن خلال ثقفني نوفر شروط الحصول على الإعانة والهدف منها.

تسجيل إعانة البحث عن عمل

تم الإعلان رسمياً عن صدور الموافقة من مجلس الوزراء على تنظيم البحث عن عمل والهدف من هذا التنظيم هو تنظيم صرف الإعانة المالية وتحديد الأشخاص المستحقين للحصول على الإعانة، والعمل على دعم المواطنين الباحثين عن عمل وتقديم المساعدة لهم في الحصول عليه.

إلى جانب العمل على تحفيز المواطنين ممن يبحثون عن العمل لدخول سوق العمل بالمملكة العربية السعودية، وتحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة (صندوق تنمية الموارد البشرية – الباحثين عن عمل) والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم والالتزامات الخاصة بهم.

صرف إعانة البحث عن عمل

تم تحديد المبالغ المالية التي من المقرر أن يتم صرفها ضمن الإعانة المعلن عنها رسمياً، كما تم تحديد مدة صرف الإعانة، حيث بلغت مدة صرف إعانة البحث عن عمل خمسة عشر شهراً وفقاً للتالي:

مبلغ 2000 ريال سعودي شهرياً لمدة أربعة أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ بدء صرف الإعانة والحصول عليها. مبلغ 1500 ريال سعودي شهرياً لمدة أربعة أشهر، ويتم احتسابها اعتباراً من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في البند رقم 1. مبلغ 1000 ريال سعودي شهرياً لمدة أربعة أشهر، ويتم احتسابها اعتباراً من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في البند رقم 2. مبلغ 750 ريال سعودي شهرياً لمدة ثلاثة أشهر \، ويتم احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في البند رقم 3.

شروط الحصول على الإعانة

تم الإعلان عن الشروط الواجب توافرها في مقدم طلب الحصول على إعانة البحث عن العمل ضمن التنظيم الصادر عن مجلس الوزراء، حيث يجب أن يكون مقدم طلب تسجيل إعانة البحث عن عمل مؤهلاً للحصول على الإعانة في حال توافرت لديه الشروط التالية: