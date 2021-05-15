البرازيل تسجل أكثر من 85 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 85.536 مقابل 76.692 الأربعاء و74.592 الخميس، ليتجاوز العدد الإجمالى مستوى 15.5 مليون حالة.
وذكرت الوزارة أنها رصدت 2.211 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2.494 الأربعاء و2.383 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 432.628 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.
وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.
ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا فى البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.
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