يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات البنكية بمزايا التمويل والاقتراض المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالعديد من المنتجات التمويلية التي يطرحها البنك ، ويسعى البنك دائما لتطوير وتحديث خدماته المصرفية بمواكبة التطور التكنولوجي عن طريق شبكة رقمية قوية تتيح خدمة فتح حساب بنك الرياض أونلاين كخدمة بديهية يقدمها البنك لراغبي الانضمام لعائلة عملاؤه الكبيرة ، ويطمح البنك بشكل مباشر لدعم الاقتصاد السعودي عن طريق خلق فرص تمويلية واستثمارية لكافة فئات الشعب السعودي وأطيافه ، ومن خلال مقالنا نستعرض لحضراتكم كيفية فتح حساب أونلاين لدي بنك الرياض ، وأهم ما يميز الحساب لدي بنك الرياض والاشتراطات اللازمة لذلك ، كما عرضنا لكم مسبقاً طريقة فتح حساب جاري في دقيقتين لدي بنك الرياض.

طريقة فتح حساب بنك الرياض أونلاين للأفراد

للحصول علي حساب لدي بنك الرياض عن طريق الخدمات الإلكترونية أونلاين عليكم بإتباع الخطوات التالية :

نقوم بالدخول علي موقع أونلاين الرياض عبر الإنترنت.

نقوم بالضغط علي مستخدم جديد.

نقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة أو رقم هوية مجلس التعاون.

نقوم بتوثيق هوية المستخدم من خلال بطاقة الصراف أو البطاقة الائتمانية.

نقوم بوضع الرقم السري الخاص بالطاقة التي اخترتها لتوثيق الهوية.

في حال اختيار البطاقة الائتمانية يتم وضع تاريخ انتهاء صلاحيتها من علي البطاقة.

نقوم بعد ذلك بإنشاء الملف الرقمي للمستخدم.

نقوم بمليء بيانات اسم المستخدم لاستخدامه في الدخول علي القنوات الرقمية.

نقوم بوضع البريد الإلكتروني وتأكيده مره أخري.

نقوم بإدخال الرقم السري الخاص بخدمة هاتف الرياض والمكون من 4 خانات ويتم تأكيده مرة أخري.

يتم قراءة الشروط والموافقة عليها.

وبهذا تكون عملية إنشاء الحساب الأون لاين قد تمت بنجاح ، ويمكنكم التحويل عبر خدمة الأون لاين علي ويسترن يونيون بدون رسوم لفترة محدودة.

التسجيل في أونلاين الرياض للأعمال الناشئة

عن طريق اتباع نفس خطوات التسجيل السابقة بالترتيب ثم نتوجه إلي أحد فروع بنك الرياض بعد إنشاء الملف الرقمي للعميل ، ويقوم العميل بطلب رمز التنشيط من خدمة الأون لاين ، ثم يقوم العميل بتقديم هذا الرمز لأحد ممثلي خدمة العملاء بفرع البنك لإتمام عملية التسجيل ، وبذلك يمكن للعميل التمتع بخدمات القنوات الرقمية، وبذلك يمكنكم طلب فيزا سيغناتشر كاش باك من بنك الرياض للتمتع بقيمة استرداد 20% علي مشترياتك.