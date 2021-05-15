المكسيك تسجل 2.880 إصابة و258 وفاة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2.880، مقابل 3.632 فى بيانات الخميس، ليصل العدد الإجمالى إلى مستوى 2.377.995 حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 258 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 311 الخميس، ليترفع عدد ضحايا الجائحة فى المكسيك إلى 219.901 شخص، بنسبة فتك تفوق 9%، ما يمثل أحد أعلى المستويات فى العالم.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وفى الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا فى البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.