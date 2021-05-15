فرنسا تعتقل متهمًا أطلق النار على شخصين بسبب ساعات العمل

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال دارمانين، إن القبض على المتهم جاء عقب عملية واسعة النطاق للشرطة الفرنسية، موضحًا أن "المشتبه به استسلم للشرطة".
وبحسب التقارير الفرنسية، يشتبه فى أن المشتبه به، 29 عامًا، قتل رئيسه وزميله فى العمل بمنشأة لنشر الأخشاب، بإطلاق الرصاص على الرأس، الثلاثاء الماضى، فى قرية بلانتير.
ولم تتضح الدوافع وراء ارتكاب الجريمة فى البداية، إذ أشارت وسائل الإعلام إلى أنها قد تكون ناجمة عن نزاع على ساعات العمل.
وأشارت التقاير إلى أن نحو 300 من أفراد قوات الأمن قضوا 3 أيام فى عملية واسعة النطاق فى منطقة نائية كثيفة الأشجار بمنطقة "جارد"، قرب مدينتى "نيم" و"أفينيون"، وذلك بمساعدة مروحيات وكلاب بوليسية، حيث أعرب وزير الداخلية عن شكره للشرطة.
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