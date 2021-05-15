رئيس البرلمان الإيرانى يستعد لخوض السباق الرئاسى

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس البرلمان الإيرانى السابق على لاريجانى، اليوم السبت، تسجيل نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، آملاً فى الحصول على دعم من المعتدلين والمتشددين.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، بث التلفزيون الرسمى الإيرانى عملية تسجيل لاريجانى لنفسه على الهواء مباشرة، اليوم، فى آخر أيام تسجيل المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة الإيرانية يوم 18 يونيو المقبل. وكانت عملية تسجيل المرشحين بدأت يوم الثلاثاء الماضى، وسط مخاوف عدم الاقبال على عملية التصويت أمام تزايد السخط الشعبى بسبب الانهيار الاقتصادى الذى زادته العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران منذ 3 سنوات. وبحسب الوكالة، فإنه بعد انتهاء عملية التسجيل ستقوم هيئة التدقيق المكونة من 12 عضوًا فى مجلس صيانة الدستور بمراجعة المرشحين لمعرفة مؤهلاتهم السياسية والإسلامية، وهى الهيئة التى يعين المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى، 6 من أعضائها.

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