جيش الاحتلال: رصد 3 صواريخ انطلقت من أراضى سوريا تجاه إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وفى بيانه، أشار أدرعى إلى أن أحد الصواريخ سقط داخل الأراضى السورية، بينما سقط الصاروخان الآخران فى مناطق مفتوحة داخل إسرائيل، حسبما نقلت قناة "آى 24 نيوز".

ولم يسبق الإعلان عن إطلاق هذه الصواريخ داخل الأراضى التى تحتلها إسرائيل، ولم تنطلق أى صافرات إنذار قبلها، بينما لم توجه دولة الاحتلال اتهامات محددة إلى أى جهة، بمسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى قال، أول أمس الخميس، إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من داخل لبنان باتجاه البحر قبالة شواطئ الجليل.

ويتواصل التصعيد العسكرى بين حركة حماس وإسرائيل لليوم الخامس على التوالى، بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت قطاع غزة، بعد إطلاق أكثر من ألفى صاروخ من القطاع فى اتجاه البلدات الإسرائيلية فى الجنوب.