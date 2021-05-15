مصرع 7 وإصابة مئات بعد اجتياح إعصارين إقليمين بالصين

اجتاح إعصاران مدينة ووهان وسط الصين وبلدة في إقليم جيانغسو الشرقي، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى وإصابة المئات مع تدمير منازل وممتلكات.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت إن ستة لقوا حتفهم في ووهان بإقليم هوبي كما أصيب 218 بعد أن اجتاح إعصار منطقة كيديان مساء الجمعة.

ودمر الإعصار 27 منزلا وألحق أضرارا بنحو 130 منزلا آخر.

وقالت شينخوا إن إعصارا آخر اجتاح بلدة شينجي بإقليم جيانغسو ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21.

وقال مسؤولو الإطفاء إن الرياح ألحقت أضرارا بمنشآت كهرباء وهدمت عدة مصانع.

وغالبًا ما تضرب الأعاصير جيانغسو في أواخر الربيع وأوائل الصيف.