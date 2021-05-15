أهم مميزات وتساب الذهبي Whatsapp Gold وأهم خصائص الأمان المتاحة بهذا التطبيق

اشتهر تطبيق واتساب الذهبي في الفترة الأخيرة بين المستخدمين العرب، وسبب شهرة التطبيق أنه يحمل مميزات متطورة وأفضل من نسخة واتساب الأخضر التقليدي، ولا تتواجد نسخة واتساب الذهبي على جوجل بلاي أو ستور بلاي ولكن يمكننا أن نجدها على الموقع الرسمي الخاص بالتطبيق، لذلك قد يشعر البعض بشكوك تجاه التطبيق وعن أنه أمن أم لا لهذا نعرض عليكم تفاصيل عن واتساب الذهبي المميزات والعيوب والأمان.

الأمان في واتساب الذهبي

تطبيق واتساب جولد Whatsapp Gold يستخدم نفس تقنية وشفرات الأمان الموجودة في تطبيق واتساب الأصلي حتى لا يسمح بقراءة رسائل الشخص بين الأصدقاء من قبل أي شخص سوى الطرفين.

كما أنه لكي يوفر تلك المميزات للمستخدم فهو يطلب الوصول إلى ذاكرة الهاتف وذلك بالموافقة من المستخدم حتى يتيح لك إمكانية إرسال أكثر من 30 صورة من خلال خداع الخادم الرسمي للتطبيق بما لا يؤثر بأي نقطة سلبية على هاتفك أو الخصوصية.

مميزات تطبيق واتساب الذهبي

ومن فترة لأخرى يتم توفير مجموعة من الخصائص الجديدة لواتساب الذهبي لجذب المستخدمين ولجعل استخدام واتساب جولد أفضل وأفضل بالنسبة للمستخدم، حيث يمكنه استخدام التطبيق بحرية والتحكم به كما يشاء ومن أحدث مميزات واتساب جولد أنه لا يسمح بحظرك كما يحدث بتطبيق واتساب العادي كما لوحظ الفترة الأخرى، حيث تمكن واتساب الذهبي من سد تلك المشكلة بمميزات أخرى يمكن للمستخدم أن يتمتع بها دون أن يتم حظره.

كما ويقدم واتساب جولد مميزات أخرى متنوعة مثل الإطلاع على الرسائل المرسلة بدون إظهار أنك قد قمت بقرائتها، وكذلك مشاهدة حالات الواتساب بدون أي يظهر للشخص أنك قد شاهدتها، بالإضافة لواحدة من أهم تلك المميزات هو إرسال أكثر من 30 صورة حوالي 90 صورة مرة واحدة لأكثر من 600 شخص بوقت واحد.