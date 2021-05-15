واشنطن تحذر من هجمات إرهابية تزامنا مع رفع القيود الصحية

جدة - نرمين السيد - حذرت الحكومة الأمريكية، أمس الجمعة، من تزايد خطر استغلال المتطرفين والإرهابيين لرفع القيود الصحية وإعادة فتح الاقتصاد لشن هجمات داخل الولايات المتحدة، وذلك تزامنًا مع مضى البلاد قدمًا نحو الخروج من إغلاق جائحة كورونا.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال وزير الأمن الداخلى فى أمريكا، أليخاندرو مايوركاس، فى بيان: "ننصح الجمهور بالبقاء يقظين فى مواجهة التهديدات التى ما زالت تلقى بثقلها على الولايات المتحدة، سواء من جانب إرهابيين محليين أو جهات أجنبية".

ووفقاً للنشرة التحذيرية الجديدة التى تصدرها وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، فإنه يمكن لمتطرفين عنيفين أن يستغلوا تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 لتنفيذ هجمات ضدّ سلسلة كاملة من الأهداف كانت فى الأشهر الأخيرة خارج نطاق الخطر لأنها كانت مغلقة أمام الجمهور.

وحددت النشرة دعوات إلى العنف أُطلقت عبر الإنترنت ضد "مبانٍ عامة أو دينية أو تجارية"، لافتة فى الوقت ذاته إلى عدم توفر أى معلومات محددة عن مؤامرة بعينها.

ويترافق تقدم التطعيم ضد وباء كورونا فى الولايات المتحدة، حيث تلقى 59% من البالغين جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات المضادة للفيروس، مع إعادة فتح الاقتصاد فى سائر أنحاء البلاد، حتى فى أكثر الولايات حذرًا.

كما أشارت النشرة التحذيرية إلى أن روسيا والصين وإيران أججت نظريات مؤامرة، ولا سيما حول أصل الجائحة، فى محاولة من هذه الدول لتعزيز مشاعر السخط فى أوساط بعض الأمريكيين و"زرع الفتنة" فى البلاد.