بالأعلام.. متظاهرون يتضامنون مع فلسطين فى شرق ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الشرطة الألمانية، شارك فى التظاهرة نحو 400 شخص فى هذه المظاهرة، حيث رفع بعضهم أعلام فلسطين ملوحين بها خلال مرورهم بشارع فى منطقة براج بوسط المدينة.

كما أشارت الشرطة إلى خروج نحو 25 متظاهرًا آخرين فى مظاهرة مناوئة للمظاهرة الأولى، حيث رفعوا علم إسرائيل، وقامت الشرطة بالفصل بين الفريقين بعدما أطلق بعضهم زجاجة على الجانب الآخر، كما تم إبعاد الـ25 متظاهرًا من المكان، منعًا لمزيد من التصعيد.

كما أشارت الشرطة إلى أنها حددت الشخص الذى ألقى بالزجاجة الفارغة، موضحة أنه شاب 22 عامًا، من أصل سورى، وسيلاقى عواقب وخيمة على جريمته.

ويأتى خروج التظاهرة المتضامنة مع فلسطين بمناسبة إحياء ذكرى النكبة الموافق 14 مايو 1948، عندما احتلت الأراضى الفلسطينية لإقامة ما يعرف بـ "إسرائيل"، فى 14 مايو 1948، إضافة إلى تصاعد العنف الإسرائيلى ضد الفلسطينيين خلال الأيام الماضى.