استشهاد 10 فلسطينيين من عائلة واحدة فى قصف إسرائيلى غرب غزة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، "قتل 8 أطفال وامرأتان جميعهم من عائلة أبو حطب، جراء انهيار مبنى من ثلاثة طوابق فى مخيم الشاطئ للاجئين بعد ضربة إسرائيلية، وفق ما أفادت مصادر طبية".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى فى وقت سابق من اليوم، أنه شن 5 ضربات على الأقل على القطاع، قائلا إن الأهداف شملت مقرًا لقائد قوى الأمن التابعة لحماس، توفيق أبو نعيم، ومواقع لإطلاق الصواريخ فى شمال القطاع وجنوبه، إضافة إلى مبان للاستخبارات العسكرية التابعة لحماس.